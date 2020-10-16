Дорожня розмітка на Закарпатті викликала подив в українців. Фото

Українці здивовані хаотичною розміткою на дорозі між селами Мужієво і Кідьош Закарпатської області.

Як повідомив у Telegram місцевий журналіст Віталій Глагола, асфальтний завод провів на закинутій дорозі тестування з нанесення розмітки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дорога тупикова і не використовується. Тому й взяли її для тестування", – пояснив він.

За словами журналіста, дорога без балансоутримувача, тому її використовують як "полігон".

Асфальтний завод провів на закинутій дорозі тестування з нанесення розмітки Telegram Віталія Глаголи

Дорога тупикова й не використовується Telegram Віталія Глаголи

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