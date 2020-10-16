Дорожня розмітка на Закарпатті викликала подив в українців. Фото
Українці здивовані хаотичною розміткою на дорозі між селами Мужієво і Кідьош Закарпатської області.
Як повідомив у Telegram місцевий журналіст Віталій Глагола, асфальтний завод провів на закинутій дорозі тестування з нанесення розмітки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Дорога тупикова і не використовується. Тому й взяли її для тестування", – пояснив він.
За словами журналіста, дорога без балансоутримувача, тому її використовують як "полігон".
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