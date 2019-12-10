"Дорослий" Зеленський і "стурбований" Путін: психологиня оцінила брифінг у Парижі

Психологиня, професорка Національного університету "Львівська політехніка" Олена Лещинська, проаналізувавши виступи на брифінгу за підсумками "нормандського саміту", прийшла до висновку, що президент України Володимир Зеленський не відчував себе менш упевнено, ніж президент Росії Володимир Путін.

Водночас вона зауважила, що говорити про психологічну перевагу одного з них не можна. Про це психологиня розповіла OBOZREVATEL.

"Зеленський справив на мене гарне враження. Я вкрай не сприймаю цю модель відеозвернень, коли він звертається до громадян в артистичній ролі. Виступаючи на саміті, він говорив чітко, ясно. Так, було видно, що він хвилювався, що він втомився, але він був у дорослій позиції. І він був реально в ролі президента. Він не справляв враження ані маленького хлопчика, ані переможеного", – зробила висновок психологиня.

Говорячи про виступ Путіна, вона зазначила, що президент Росії "ас комунікації", який має великий досвід у політиці. На думку психологині, його виступ на саміті практично нічим не відрізнявся від інших подібних виступів.

Разом із тим вона звернула увагу на те, що Путін "грав роль стурбованого дядька і відмежовував себе від цього конфлікту, від цієї війни". "Цього разу він не поводився агресивним. Назвати його переможцем я не можу", – підсумувала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі. Всі подробиці, фото і відео – в матеріалі OBOZREVATEL.

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