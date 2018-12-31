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Кримський бандерівець
Кримський бандерівець
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Дорогу осилит идущий! С Новым 2019 годом!

10.8тЧитати матеріал російською

Приветствую вас, дорогие друзья! Сначала хотел подвести итоги пятого года оккупации Крыма россией, даже начал готовить материал, подкрепленный ссылками и фотографиями, но стало противно, да и настроение сразу упало. Удалил. Постоянные читатели и так знают и помнят обо всех произошедших событиях…

Сегодня, в последний день уходящего года, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы остаётесь вместе со мной, вместе с теми, кто нуждается в вашей поддержке. 2018-ый год был для всех нас тяжелым. В 2019 году я желаю всем нам справиться с новыми вызовами. Уверен, что мы достойно пройдем через все тернии и преодолеем все преграды, которые сегодня нас пока разделяют. Желаю всем мудрости и сил! Желаю нашей Украине победы! Только после победы над врагом на нашей земле наступит мир. Пусть наши воины знают и чувствуют, что их тыл надежно прикрыт! Пусть все, кто находится в застенках Кремля, скорее вернутся домой. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. Пусть у вас появятся новые настоящие друзья, которые станут надежной опорой. Цените каждое мгновение своей жизни! Берегите себя и своих близких! Никогда не опускайте рук, ведь дорогу осилит только идущий! С Новым 2019 годом!

З Новим роком

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Автор
Кримський бандерівецьКримський бандерівець
Тема
Новий рік
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Блог КРІМского бандеровца
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Коментарі
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Смішно
73
Цікаво
2
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Всех с годом Хохла - Вонючей Земляной с Жёлтыми зубами Свиньи!!!!! Голосуем за Петю - он устроил Хохломор - 2 , с каждым годом помирает 650000 хохлов а рождается 350000 ( при Хохломоре - 1 население как ни странно прибывало)..... Уезжает по 200 000 в год.... Выходит....... - 500 000 хохлов в год - такого Хохломора врагу не пожелаешь)))))) Москва за Петю!!!! Петя лучший президент Хохлов!!
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0
2
Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Тинин Алексей, і чому кацапи такі ублюдки?
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0
0
Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Тинин Алексей, і чому кацапи такі ублюдки?
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0
0
Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Сначала хотел подвести итоги пятого года оккупации Крыма россией, даже начал готовить материал, подкрепленный ссылками и фотографиями, но стало противно, да и настроение сразу упало." Видно самому уже тошно писать про якобы упадок в Крыму. С Новым годом вас, с новым кредитом, с новыми тарифами, с новыми ожиданиями.
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6
Грузоперевозки Попутка
Грузоперевозки Попутка
Проходил мимо, Вот и проходите!
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6
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все буде Україна! З Новим Роком!
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8
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