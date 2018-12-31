Приветствую вас, дорогие друзья! Сначала хотел подвести итоги пятого года оккупации Крыма россией, даже начал готовить материал, подкрепленный ссылками и фотографиями, но стало противно, да и настроение сразу упало. Удалил. Постоянные читатели и так знают и помнят обо всех произошедших событиях…

Сегодня, в последний день уходящего года, я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы остаётесь вместе со мной, вместе с теми, кто нуждается в вашей поддержке. 2018-ый год был для всех нас тяжелым. В 2019 году я желаю всем нам справиться с новыми вызовами. Уверен, что мы достойно пройдем через все тернии и преодолеем все преграды, которые сегодня нас пока разделяют. Желаю всем мудрости и сил! Желаю нашей Украине победы! Только после победы над врагом на нашей земле наступит мир. Пусть наши воины знают и чувствуют, что их тыл надежно прикрыт! Пусть все, кто находится в застенках Кремля, скорее вернутся домой. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. Пусть у вас появятся новые настоящие друзья, которые станут надежной опорой. Цените каждое мгновение своей жизни! Берегите себя и своих близких! Никогда не опускайте рук, ведь дорогу осилит только идущий! С Новым 2019 годом!