Дорогою до школи: у Вінниці загадково зникла 11-річна дівчинка

У Вінниці вранці 16 вересня пропала 11-річна Іра Катусева. Дівчинка вийшла з дому і вирушила в школу, але не дійшла до неї.
Додому Ірина також не поверталася. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіціі у Вінницькій області.
Дівчинка живе на вулиці Андрія Первозванного, а школа знаходиться на вулиці Келецькій. У дитини не було при собі телефону. Поліція просить допомогти знайти дівчинку і публікує прикмети.
Зростання приблизно 140-145 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей зібране у хвіст, очі темні, була одягнена в кофту вишневого кольору, чорні джинсові штани, кросівки вишневого кольору, мала при собі рюкзак фіолетового кольору з малюнком.
У Вінниці пропала дівчинка
Нацполіція
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині зник підліток. Він пішов з дому місяць тому.
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