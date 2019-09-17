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17 вересня • оновлено в 07:29
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Дорогою до школи: у Вінниці загадково зникла 11-річна дівчинка

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У Вінниці вранці 16 вересня пропала 11-річна Іра Катусева. Дівчинка вийшла з дому і вирушила в школу, але не дійшла до неї.

Додому Ірина також не поверталася. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіціі у Вінницькій області.

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Дівчинка живе на вулиці Андрія Первозванного, а школа знаходиться на вулиці Келецькій. У дитини не було при собі телефону. Поліція просить допомогти знайти дівчинку і публікує прикмети.

Зростання приблизно 140-145 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей зібране у хвіст, очі темні, була одягнена в кофту вишневого кольору, чорні джинсові штани, кросівки вишневого кольору, мала при собі рюкзак фіолетового кольору з малюнком.

У Вінниці пропала дівчинка

У Вінниці пропала дівчинка

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині зник підліток. Він пішов з дому місяць тому.

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Україна Вінниця
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