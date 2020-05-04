"Дорого-багато": у Дніпрі спортмайданчик застелили килимами. Фото

У Дніпрі спортивний майданчик застелили килимами, за словами місцевої жительки, їх збирали по смітниках.

Відповідні фотографії опублікувала на своїй Facebook-сторінці Світлана Іванова. За її словами, майданчик біля будинку на вулиці Калиновій, 61, застелили килимами, які дістали зі сміттєвих баків. У коментарях деякі люди почали іронізувати або засуджувати таке "оновлення" площадки.

"Дорого-багато", "А ви знаєтесь у збоченнях", "Гламурно", "Наступний крок – парканчик із пластикових пляшок і вкопані шини, пофарбовані в різний колір", "Мене одне питання цікавить: навіщо?", "Це жахливо виглядає", – написали користувачі.

У Дніпрі спортмайданчик застелили килимами Facebook Світлани Іванової

У Дніпрі спортмайданчик застелили килимами Facebook Світлани Іванової

Але знайшлися і захисники килимів. Кілька людей почали стверджувати, що на них набагато зручніше грати в настільний теніс (біля столу для гри теж поклали нове покриття), а один чоловік навіть заявив, що "дощ їх випере".

"Ми в дитинстві взагалі рани землею замазували або брудний і запорошений подорожник прикладали на відкриті рани. І нічого, не було жодних заражень", – написав Андрій Кицюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії оскандалилися з "нацистським" дитячим майданчиком.

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