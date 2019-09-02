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2 вересня • оновлено в 17:32
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Дорогий годинник і манікюр: на Харківщині серед сміття знайшли труп жінки

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У Лозовій Харківської області на сміттєзвалищі поліцейські знайшли закривавлений труп жінки з перерізаним горлом.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України у Харківській області. За даними поліції, інформація про те, що на сміттєзвалищі виявлене тіло жінки з різаною раною шиї, надійшла 2 вересня близько 6:35 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жахливу знахідку виявив водій сміттєвоза, який розвантажував відходи. У купі мотлоху він зауважив оголені ноги. Поліцейським вдалося встановити особу загиблої. Нею виявилася 40-річна жителька міста Лозова. Речові докази вилучено.

На руках жертви був дорогий годинник

На руках жертви був дорогий годинник

Facebook Телерадіокомпанія "Сігма"

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Поліція встановлює свідків і обставини події.

Як додає місцева телерадіокомпанія "Сігма", за зовнішніми ознаками жінка не схожа на бездомну. На її руках манікюр і дорогий годинник.

У Лозовій на сміттєзвалищі знайшли труп

У Лозовій на сміттєзвалищі знайшли труп

сайт ГУ НП України у Харківській області

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Чернівецькій області затримали жінку, яка у червні викинула труп свого трирічного сина у валізі на звалище.

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Місце
Україна Харків
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