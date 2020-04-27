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27 квітня • оновлено в 18:28
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Поховати померлого від COVID-19 в Україні коштує 1000$. Сім'ї загиблих запідозрили змову

9.1т
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Щоб поховати померлого від коронавірусу в Україні потрібно розщедритися. Церемонія коштуватиме щонайменше 19 тисяч гривень, та й це якщо "дуже попросити".

Незважаючи на всі складнощі, пов'язані з COVID-19, українці стикаються ще й з імовірною змовою з боку чиновників. Адже після смерті близької людини доводиться проходити "кола пекла", намагаючись знайти не тільки безпечний, а й дешевий спосіб поховання.

OBOZREVATEL поспілкувався з київською родиною, змушеною за останній місяць двічі організовувати похорони осіб, що загинули від коронавірусу.

Спалити тіло за тисячу доларів

Киянин Ігор у квітні втратив матір та батька. На початку місяця в тата трапився інсульт. 81-річного чоловіка, ветерана, забрали до 9-ї міської клінічної лікарні Києва у відділення неврології. Через тиждень із поліпшеннями виписали додому, в "хрущівку", де він жив із дружиною, а також із другим сином та його родиною – невісткою й двома дітьми.

За чотири дні у всієї сім'ї почався кашель. Мати Ігоря знепритомніла, швидка поставила їй крапельниці й залишила лікуватися вдома. А за день-два надійшло повідомлення, що в палаті, де лежав батько, в одного пацієнта діагностували COVID-19. Усім членам родини зробили ПЛР-тести, які підтвердили хворобу відразу в шістьох осіб.

"Матір і батька забрали туди ж, до 9-ї лікарні, але вже в інфекційне відділення. Вони пролежали там кілька тижнів. І так, напишіть, що медики цієї лікарні виснажливо працюють і дуже стараються. У нас до них претензій немає, у них у всіх лиця в синцях через напружену роботу та захисне екіпірування", – розповідає дружина одного з братів Оксана.

Виявивши зараженого коронавірусом у палаті, де лежав голова родини, ПЛР-тести зробили всім мешканцям його квартири

Виявивши зараженого коронавірусом у палаті, де лежав голова родини, ПЛР-тести зробили всім мешканцям його квартири

"На жаль, через деякий час 82-річна мати мого чоловіка померла. У неї й до цього були проблеми з легенями. Бюро ритуальних послуг при лікарні відразу виставило рахунок на більш ніж 25 тисяч грн", – сказала молода жінка.

"Нажаль, через деякий час, 82-річна мати мого чоловіка померла. У неї і до цього були проблеми з легенями. Бюро ритуальних послуг, що знаходиться біля лікарні зразу виставило рахунок родині в більше 25 тисяч гривень. Як нам стало відомо, морг, який знаходиться біля лікарні, направляє родичів, померлих від COVID-19 в одну ритуальну службу. Там прямим текстом говорять, що коронавірус нині в Києві коштує 25 тисяч і це оптимальна ціна, яка відшкодовує всі затрати на "особливі похорони", звісно ж без поховання, кремації і ще купу всього з чим нам довелося зіткнутися", – додала Оксана.

Оксана додає, що при 9-й лікарні є морг, який і направляє родичів усіх померлих від COVID-19 в одну ритуальну фірму. Там прямо кажуть: 25 тисяч – це прийнятна ціна, яка відшкодовує всі витрати на "особливий похорон".

"Там прямо кажуть: 25 тисяч – це прийнятна ціна, яка відшкодовує всі витрати на "особливий похорон".
Перевезення померлого від коронавірусу волонтерами

Перевезення померлого від коронавірусу волонтерами

Facebook: Геннадій Друзенко

Вартість охоплює оренду транспорту, спеціальний мішок і скляний короб для транспортування, оплату праці водія, а також витрати на дезінфекцію. Ховають усіх на Байковому кладовищі, але не традиційно, а лише урну з прахом.

"У мене в морзі відбувся діалог з однією працівницею. Вона мені прямо назвала суму та умову, що все має відбуватися в конкретній ритуальній агенції. Я їй парирував, мовляв, у нинішніх умовах тисяча доларів для мене велика сума. Вона кудись відійшла, з кимось поговорила й назвала іншу цифру, 23 тисячі, – розповідає Ігор. – Для мене й це було багато, тому випросив у неї контакти інших служб, де, хоч як дивно, також говорили про більш ніж 25 тисяч. Далі я зателефонував до ритуальної служби при КМДА, де озвучили суму теж понад 25 тисяч. Але після переговорів цифра знизилася до 19 150 грн".

Незважаючи на заяви офіційних органів, у моргах наполягають саме на кремації тіл, а не традиційній церемонії. Начебто в такому разі немає ризику зараження ґрунту й людей.

"Ми на похороні навіть не бачили мами. Приїхала машина з тілом, і вони її – відразу в піч. Ми навіть до пуття нічого й не зрозуміли. Там у них якась особлива процедура", – розповідає Ігор.

Незважаючи на заяви офіційних органів, у моргах наполягають саме на кремації тіл, а не традиційній церемонії. Начебто в такому разі немає ризику зараження ґрунту й людей.
Київський крематорій

Київський крематорій

Після прощання з матір'ю сім'ю спіткала ще одна трагедія. 26 квітня помер батько, теж від коронавірусу й супутніх хвороб.

"Будемо з понеділка вирішувати, у вихідні все закрито. Через знайомих я вийшов на волонтерську групу, обіцяють безкоштовно надати автомобіль для перевезення тіла. А це, як ви розумієте, зменшить витрати на поховання. Але й тут виникла проблема – у крематорії відмовляються приймати волонтерські машини, тільки від ритуального бюро з ліцензією", – доповнює киянин.

Спеціальні умови

Отже, суми за похорон досить великі. Раніше OBOZREVATEL уже писав, що в МОЗ є цілий список вимог до служб саме для таких випадків. Тут ідеться і про захисні маски, костюми, і правила дезінфекції. Також прописані норми проведення ритуальних церемоній.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, у протоколі поховання померлих від COVID-19 не вказано, хто саме має платити за ритуальну службу – місцева влада чи родичі покійного. "МОЗ підготувало протокол, як потрібно ховати таких людей. За чий кошт це буде відбуватися, вирішує місцева влада. Якщо є гроші – то вона може покрити, якщо недостатньо – то ні", – підкреслили у відомстві, а також порадили зв'язатися з органом місцевого самоврядування.

Волонтер Геннадій Друзенко, який зголосився допомогти родині, розповідає, що перевезти тіло він запропонував у спеціальній машині швидкої допомоги. Це військова швидка, з якою він кілька років їздив на Донбас і допомагав рятувати життя українських воїнів. У самого Геннадія є спеціальний костюм для роботи в інфекційному відділенні.

Автомобіль для перевезення померлих від COVID-19

Автомобіль для перевезення померлих від COVID-19

Facebook: Геннадій Друзенко

"Вчора особисто був у крематорії та попросив документи про те, на яких підставах вони не дозволяють нам перевозити тіло таким авто. Де рекомендації або спеціальні вимоги, згідно з якими це все заборонено? Мені нічого так і не показали", – запевнив Друзенко OBOZREVATEL. Волонтер також додав, що один із його друзів працює в міськраді Чернівців, і там вартість доставки тіла – 3500 грн за відстань у 11 км. Причому відстань до місця поховання така сама, як у Києві. На думку обох співрозмовників, очевидною є спроба місцевої влади та ритуальних служб нажитися на горі людей.

Екіпірування Геннадія Друзенка

Екіпірування Геннадія Друзенка

Facebook: Геннадій Друзенко

Буквально за годину після першої розмови з журналістом Геннадій телефоном повідомив, що сума на транспортування, похорон батька раптом упала з 23 тисяч грн до 8 тисяч. І це лише після втручання самого волонтера та його знайомих. Сім'я в цій ситуації вирішила не конфліктувати далі й погодилася на такі умови.

"Спливла проста й огидна історія заробляння на людській біді. У Києві створена штучна монополія на ритуальні послуги для тих, кого вбив коронавірус. У столичному крематорії приймають померлих від COVID-19 тільки з катафалків компанії "Петро Великий". Навіть за наявності всіх потрібних документів іншим транспортом в останню путь на Байковому не приймуть. Переконався особисто, не полінувавшись з'їздити на Байкову, 16. Причому жодних нормативно-правових документів не надають, лише ставлять перед фактом", – вважає волонтер.

Хоч як сумно, після смерті рідних від коронавірусу клопоти й витрати в українців зростають, і часто непередбачувано. Боротьба із хворобою змінюється відстоювання родинного бюджету, який і так постраждав від карантинних обмежень, перед свавіллям та бажанням нажитися на чужій біді.

Компанія, яка видає катафалки

Компанія, яка видає катафалки

OBOZREVATEL звернувся за коментарем в КМДА, щойно отримаємо його – він буде доданий до матеріалу.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Ирина Фил
Ирина Фил
А что с теми, у кого таких денег вообще нет????! А ведь у многих нет. Это вообще в голове не укладывается, ужас какой-то!!!
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Пора на Майдан.
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Вот тут бы государству и вмешаться! Ну так не нашему ведь! И они и маски обещали вот-вот хотя бы чуточку дешевле. А так китайские продают, которые у нас купили по рублю штука. теперь от китайцев по десять приехали. Радуемся!
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