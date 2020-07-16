Дороги перетворилися на річки, землю усипав град: на Івано-Франківщині розбушувалася негода. Відео

В Івано-Франківській області пройшов сильний град і злива, яка перетворила вулиці на річки.

Місцевий житель Богдан Петричук опублікував у Facebook кадри негоди. У соцмережі уточнили, що вона накрила село Бабин у Косівському районі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На записі видно, що невеликі струмки на дорогах швидко збільшилися і перетворилися в маленькі річки. Вода стояла в багатьох дворах.

Разом зі зливою випав великий град, який щільно усипав землю.

Рятувальники оголосили штормове попередження в Закарпатській області та попередили, що є загроза підтоплення.

"Увечері 16 і вночі 17 липня в Закарпатській області в місцях проходження сильних злив можливе швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,3-0,8 м, формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, утворення локальних селів і активізація зсувів", – повідомили в ДСНС.

Також можливе сильне погіршення погоди і в інших областях на заході країни. Синоптики прогнозують сильні дощі, місцями можливі зливи та навіть град у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через сильні зливи в Україні затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття.