Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

У Керчі в анексованому Криму на одній із автомобільних доріг виявили величезну кількість відрізаних голів бичків.

Підтверджуючі фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"50 відтінків російського духу. Сморід нестерпний: у Керчі на Казакова вся дорога у відрізаних головах бичків", – написала вона.

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Користувачі припустили, що подібна акція – санкціонований мітинг або ж натяк на щось. "Із неба замість каменів", "Ну як змогли, так і пригнали (бички не бюджетники)", – відзначили в коментарях.

Скріншот

50 відтінків руського духу

Сморід нестерпний: в Керчі на Казакова вся дорога в відрізаних головах бичків pic.twitter.com/H33Lk90lsu - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 30 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кримських пляжах виявили оброблені туші дельфінів. На півострові незаконно продають їх в'ялене м'ясо, а останки кидають прямо біля води.

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