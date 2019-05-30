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/Суспільство

Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

2.4тЧитати матеріал російською

У Керчі в анексованому Криму на одній із автомобільних доріг виявили величезну кількість відрізаних голів бичків.

Підтверджуючі фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"50 відтінків російського духу. Сморід нестерпний: у Керчі на Казакова вся дорога у відрізаних головах бичків", – написала вона.

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Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Користувачі припустили, що подібна акція – санкціонований мітинг або ж натяк на щось. "Із неба замість каменів", "Ну як змогли, так і пригнали (бички не бюджетники)", – відзначили в коментарях.

Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кримських пляжах виявили оброблені туші дельфінів. На півострові незаконно продають їх в'ялене м'ясо, а останки кидають прямо біля води.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини Криму
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