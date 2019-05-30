Дорога у відрізаних головах: у мережі показали страшні кадри з Криму

У Керчі в анексованому Криму на одній із автомобільних доріг виявили величезну кількість відрізаних голів бичків.
Підтверджуючі фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"50 відтінків російського духу. Сморід нестерпний: у Керчі на Казакова вся дорога у відрізаних головах бичків", – написала вона.
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Користувачі припустили, що подібна акція – санкціонований мітинг або ж натяк на щось. "Із неба замість каменів", "Ну як змогли, так і пригнали (бички не бюджетники)", – відзначили в коментарях.
Скріншот
50 відтінків руського духу- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 30 травня 2019 р
Сморід нестерпний: в Керчі на Казакова вся дорога в відрізаних головах бичків pic.twitter.com/H33Lk90lsu
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на кримських пляжах виявили оброблені туші дельфінів. На півострові незаконно продають їх в'ялене м'ясо, а останки кидають прямо біля води.
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