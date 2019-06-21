"Допомоги чекати нізвідки!" "Пряма лінія" з Путіним розлютила покинутий Крим

"Пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним 20 червня 2019 року пройшла без прямих включень і питань із анексованого Криму.

Цей факт дуже розлютив місцевих жителів, у яких накопичилися проблеми за ці п'ять років в окупації. Ситуація бурхливо обговорюється на місцевих пабліках у мережі. Зокрема, приклад такого листування показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець".

"Про Крим нічого не було! Допомоги чекати немає звідки", – констатують місцеві жителі. Вони помітили, що саме слово "Крим" під час ефіру сказали тільки раз у контексті запуску залізничного сполучення.

Крим

Кримчани обурилися тим, що ніхто не підняв питання про екологію на півострові. "Владі не вигідно в розпал курортного сезону", – пишуть у пабліках.

Деякі ватники дивилися пряму лінію з Путіним, але Крим був проігнорований, питань з півострова не задано >> https://t.co/kK6YrhmzEq, хоча деякі упоротие весь інтернет обписали. Паблік Армянська – єдиний, який обговорює цю тему - аж надто все погано в місті pic.twitter.com/RJ75iRpXOG - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 20 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Керчі в анексованому Криму озвучили гострі питання до Путіна, однак відповідей вони так і не отримали.

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