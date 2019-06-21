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"Допомоги чекати нізвідки!" "Пряма лінія" з Путіним розлютила покинутий Крим

2.4тЧитати матеріал російською

"Пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним 20 червня 2019 року пройшла без прямих включень і питань із анексованого Криму.

Цей факт дуже розлютив місцевих жителів, у яких накопичилися проблеми за ці п'ять років в окупації. Ситуація бурхливо обговорюється на місцевих пабліках у мережі. Зокрема, приклад такого листування показав у своєму Twitter блогер "КРИМський бандерівець".

"Про Крим нічого не було! Допомоги чекати немає звідки", – констатують місцеві жителі. Вони помітили, що саме слово "Крим" під час ефіру сказали тільки раз у контексті запуску залізничного сполучення.

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Крим

Крим

Кримчани обурилися тим, що ніхто не підняв питання про екологію на півострові. "Владі не вигідно в розпал курортного сезону", – пишуть у пабліках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Керчі в анексованому Криму озвучили гострі питання до Путіна, однак відповідей вони так і не отримали.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В России все вкривь и вкось кроме прямой линии с Путиным
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