Поки у світі триває епідемія коронавірусу COVID-19, кожен дивиться на ситуацію по-різному – в той час як одні спекулюють на цінах медичних препаратів, масок і тест-систем, інші безкоштовно роздають послуги і витрачають кошти на допомогу в боротьбі з хворобою.

Як бізнес реагує на коронавірус – читайте у матеріалі OBOZREVATEL .

Дорогі маски і тести

В Україні під час епідемії коронавірусу бізнесмени накрутили ціни на такі необхідні товари, як маски. Інтернет буквально рясніє повідомленнями про те, що упаковка масок 50 штук в супермаркеті коштує 1200 грн. МОЗ уже звернувся до Антимонопольного комітету і доручив йому перевірити ціни на засоби індивідуального захисту.

Також приватні медичні компанії підвищили ціни на тести на коронавірус. Їх пропонують провести за 750-1500 грн.

Ціни на маски в Україні накрутили Facebook Юрія Баумана

За словами заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, експрес-тести потраплять в українські аптеки приблизно 16-17 березня, тобто, з дня на день. Їхня ціна буде 300-400 гривень.

Ціна на експрес-тест у київській клініці

На тлі епідемії та закриття кордонів впали і ціни на тури, наприклад, до Єгипту. "Гарячі тури" виглядають дуже вигідно – можна знайти all inclusive на двох на 8 днів за 8 тисяч гривень. Але в уряді закликають турфірми не наживатися на ситуації.

"Які турпоїздки? Тут мор по світу пройшов. Не купуйтеся на дешеві гарячі тури. Уряд працюватиме з туристичними компаніями, щоб вони цивілізовано поводилися в цій ситуації. Як сказав президент у своєму зверненні, зараз не час наживатися на співгромадянах", – заявив нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба.

Зреклися прибутку

І поки у нас в країні бізнес намагається вичавити якомога більше вигоди зі сформованої ситуації, у світі можна спостерігати іншу картину – компанії відмовляються від прибутку заради того, щоб перемогти вірус і допомогти людям пережити цей час.

Наприклад, коли в Китаї лютував коронавірус і медичних масок не вистачало (а ті, що були, точно так само продавалися спекулянтами за величезними цінами), власник Alibaba Джек Ма відрядив своїх емісарів в інші країни світу, щоб ті скупили там маски. Потім їх мільйонами роздавали безкоштовно всім громадянам Китаю.

"Для мене це великий приклад. Як найбагатша людина Китаю в найважчі хвилини для своєї країни думала не про свою шкуру, але допомагала своїй країні подолати трагедію, яка до них прийшла", – написав блогер і власник медкомпанії Олексій Давиденко.

У Франції є інший показовий приклад – компанія LVMH використовуватиме виробничі лінії своїх парфюмерно-косметичних брендів Christian Dior, Guerlain і Givenchy для виготовлення антисептиків. Вже протягом першого тижня вони планують надати 12 тонн антисептичного гелю і передати його в 40 паризьких лікарень. Надалі компанія збирається наростити випуск, щоб іще краще покрити дефіцит.

LVMH буде випускати антисептики

Гіганти Google і Microsoft теж підключилися до боротьби проти хвороби – вони надали безкоштовний доступ до розширених функцій своїх сервісів для відеочатів і віддалених конференцій. До 1 липня всі організації, що працюють з G Suite і G Suite for Education, можуть скористатися додатковими функціями Hangouts Meet по всьому світу. Вони зможуть проводити відеоконференції за участю до 250 осіб, проводити прямі трансляції до 100 000 глядачів, а також записувати і зберігати відеозаписи на Google Диск. Раніше таке доповнення коштувало $25 на один акаунт. Все це допоможе компаніям зручно працювати в межах карантину.

Розваги проти хвороби

Також закордонні компанії допомагають своїм громадянам пережити коронавірус вдома значно веселіше.

Наприклад, як розповів українець Микита П., який зараз живе у Бельгії, деякі провайдери дали жителям безкоштовний інтернет: "Якщо раніше я купував 1 Гб інтернету, то зараз через коронавірус мені дали 3 Гб до кінця місяця за ті самі гроші. А майданчик для продажу ігор і книг встановив усі ціни на позначку в 1 євро, хоча раніше це коштувало 30-50 євро. Тепер мені є чим зайнятися, поки я сиджу вдома".

Спутник

В Італії раптовим "помічником" під час карантину став сервіс PornHub, який подарував усім італійцям преміум-підписку. Це дозволяє відключити рекламу і дає доступ до всіх інших переваг. Підписка стала безкоштовною до 3 квітня 2020 року, однак потім, за словами представників сервісу, її продовжать, залежно від ситуації. Також вони зазначають, що роздаватимуть безкоштовні преміум-акаунти для всіх країн, де почнуться серйозні проблеми через коронавірус.

До слова, в Китаї зробити таке у них не вийшло – там контент 18+ дозволений тільки з цензурою. Щоправда, ще на самому початку епідемії розробники хентай-гри Mirror зі студії Kagami Works роздали 55 тисяч ключів до своєї гри китайцям, щоб ті не виходили з дому і не заражалися коронавірусом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!