Допомога і порятунок: Гуманітарному штабу Ахметова виповниться п'ять років

У вівторок, 6 серпня, виповниться п'ять років з початку роботи найбільшої благодійної місії в Україні і наймасштабнішої програми Фонду Ріната Ахметова – Гуманітарного штабу.

Завдяки їй допомогу отримують найбільш потребуючі жителі Донбасу, розповіла на пресконференції в Києві директор з розвитку проектів Фонду Тетяна Кухоцька, повідомляється на сайті "Фонд Ріната Ахметова".

"Коли на Донбас прийшла біда, Ахметов поставив завдання – допомагати мирним жителям всім, чим тільки можливо. Фонд за перші кілька місяців конфлікту евакуював і розселив на безпечній території понад 10 тисяч осіб. Одночасно з цим людей забезпечували ліками, продуктами, одягом", – зазначила Кухоцька.

Матеу і Кухоцька Фонд Ріната Ахметова

За її словами, коли на Донбасі відбувалась евакуація людей, туди "пішли" перші колони з гуманітарною допомогою від Фонду, він вивчав і аналізував ситуацію і потреби мирних жителів. Отримавши ці дані, Ахметов доручив створити Гуманітарний штаб, додала вона.

"Сьогодні допомога доставляється в 94 населених пункти в прифронтовій зоні і вздовж лінії зіткнення. Жителям 87 сіл і селищ набори виживання привозять бригади мобільного видачі Фонду. Ще в семи містах і селищах регіону вони розподіляються в стаціонарних пунктах видачі", – сказала директор по розвитку проектів.

Вона додала, що людям, які живуть в зоні конфлікту, доставлено понад 12,3 мільйона наборів виживання, тобто 134 тисячі тонн продуктів.

"У всіх населених пунктах Донбасу були проведені соціологічні опитування, на основі цих даних Фонд умовно розділив їх на три групи, в залежності від складності ситуації в них. Зрозуміло, що в першу чергу допомога доставлялася туди, де люди не могли без неї вижити", – підкреслила Кухоцька.

За її словами, за перші два місяці збройного конфлікту було прийнято та опрацьовано понад 30 тисяч звернень: при цьому 70% тих, хто дзвонив, говорили, що страждають від голоду, і просили привезти їм їжу.

Кухоцька додала, що вивчати ситуацію Фонд продовжує і зараз. Дослідження показують, що у мирних жителів Донбасу, які живуть в "сірій зоні", зберігається гостра потреба в продуктах харчування.

"Я тільки отримав призначення в Україні, поїхав на Донбас, і в кожному населеному пункті, який ми проїжджали, ми зустрічали великі скупчення людей. Я зупинявся, питав у присутніх, чого вони чекають. І все мені говорили, що вони стоять в черзі за допомогою, яку привіз Ахметов ", – сказав представник Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців Пабло Матеу.

За його словами, сьогодні на сході України потреба в допомозі залишається надзвичайно високою. Людям, як і раніше, потрібна їжа, і тому "дуже важливо, що Фонд Ахметова продовжує свою роботу", незважаючи на те, що багато міжнародних організацій пішли із Донбасу.

Кухоцька додала, що Фонд доставляє допомогу уздовж всієї 427-кілометрової лінії розмежування.

В рамках п'ятиріччя Гуманітарного штабу в Маріуполі відбудеться публічна презентація роботи розподільного центру – "серця" штабу. На захід будуть запрошені представники міжнародних організацій та громадськості, відкриється виставка робіт дітей, які беруть участь в проекті "Мирне літо – дітям Донбасу" Фонду.

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