Допоміг великий пеніс: бариста розповів, як побудував кар'єру в порно

Порноактор Енді Блек розповів, що своєю кар'єрою зобов'язаний двом факторам: великому пенісу і статті в журналі Vice, яка його надихнула.

Історія юнака опублікована на сайті видання. Його зацікавив матеріал репортера Грехама Ісадора про заробіток вебкам-моделей, в якому він заявляв, що найталановитіші і найефективні з героїнь розслідування отримували близько восьми тисяч доларів на місяць. Ця інформація надихнула хлопця на кар'єру в порно.

Пізніше в інтерв'ю журналісту, Блек розповів, що його сім'я була неблагополучною, а в школі він зв'язався з поганою компанією. У 2017 році він взяв участь у пограбуванні. Кілька тижнів в ув'язненні змусили хлопця замислитися над тим, чого він хоче в житті.

Енді Блек

Новини У мережі розвінчали головні міфи про порно

У нього була мрія стати репером або медбратом. Однак все ж мав амбіції заробляти гроші, використовуючи свою фізіологічну особливість - великий пеніс. За словами хлопця, довжина органу перевищує дев'ять дюймів (майже 23 сантиметри).

Пізніше він почав працювати в кав'ярні Starbucks у Флориді і паралельно досліджував ринок вебкама і порно. На цьому терені юнак став успішним, але приватні еротичні сесії стали заважати роботі: він повинен був готувати каву, а в цей час фанати вимагали нових відвертих фото. Блек пробирався до вбиральні, щоб виконати їх прохання. Через місяць доходи від порно в чотири рази перевищили зарплату бариста.

Тому він пішов із кав'ярні і продовжив працювати в порно.

Як писав OBOZREVATEL, срібна призерка чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики у багатоборстві та віцечемпіонка світу у вільних вправах Верона ван де Лер розповіла про свою кар'єру в порноіндустрії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся