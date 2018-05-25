Допінговий скандал: українці спрогнозували вчинок Кремля

Незважаючи на те, що Кремль офіційно досі не зізнався в існуванні допінгової системи в Росії, навколо якої не вщухає скандал на міжнародному рівні, громадськість не перестає гадати, коли ж цей момент настане.

До того ж, в ЗМІ з'явилася інформація про розпорядження від керівників російського спорту щодо визнання.

"Обозреватель" дізнався у читачів, чи чекати на офіційному рівні заяву про існування допінгової системи в РФ.

Згідно з проведеним опитуванням, 51% його учасників вважають, що в Росії не збираються оголошувати про це на весь світ, тому що у "верхівці" сидять не такі люди, які були б здатні піти на цей крок.

Разом з тим, 24% опитаних абсолютно байдужі до цього питання, вважаючи, що їм немає діла до спорту в Росії.

Ще 13% респондентів відповіли, що у Кремля просто немає іншого виходу, як зізнатися в наявності допінгової системи, адже вони приперті до стіни.

І лише 11% опитаних не поспішають робити будь-які висновки, відзначаючи що потрібно більше мати фактів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL з'ясував, чи може бути правдою повідомлення французького видання L'Equipe про те, що має в розпорядженні лист, адресований голові Всесвітнього антидопінгового агентства Крейгу Ріді про визнання існування в країні допінгової системи.