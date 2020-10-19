Донька ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, наполягла на зустрічі із Зеленським
Донька ветерана війни на Донбасі Миколи Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, звернулася із промовою до президента України Володимира Зеленського. У ній жінка закликала главу держави зустрітися з нею особисто та пояснила причини вчинку свого батька.
Звернення Юлія Микитенко оприлюднила на особистій сторінці у Facebook і наголосила, що капітулянтська політика керівництва держави доводить до відчаю багатьох захисників (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Нижче наводимо повний текст промови без змін.
Володимире Олександровичу, майте мужність глянути мені в очі! У першу добу, після того як мій батько це вчинив, більшість ЗМІ написали, що якийсь невідомий чоловік із невідомих причин вчинив самогубство. Але це не відповідає дійсності. І я хочу, щоб ви знали, що насправді він вчинив протест проти політики капітуляції Володимира Зеленського.
Я – його донька і буду зараз говорити від його імені. Він не був фанатиком і не був самогубцем. Він дуже любив життя і Україну. І одразу, як тільки почалася російська інтервенція, з перших лав пішов в добровольчий батальйон Нацгвардії.
Це свідчить про те, що він був воїном. Воїном у душі. І війна – це було його покликанням. І, як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив. І найтрагічніше те, що його досі не почули.
Як доньці мені важко прийняти цей вчинок, але я можу його зрозуміти. Як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?
Наразі ветерани і військовослужбовці розгублені, у відчаї від того, що відбувається. Я теж ветеранка, і теж втратила чоловіка на війні. Похоронила його і зараз хороню батька. І так само, як багато інших моїх побратимів і посестер, ми відчуваємо, що нас не чують. І я дуже хочу, щоб влада пішла з нами на діалог. З ветеранами, з військовослужбовцями, які втрачали, гинули на сході. Я хочу, щоб ця плеяда кривава з Василя Макуха, Олекси Гірняка і тепер Миколи Микитенка закінчилась.
Пане президенте! Майте мужність подивитись мені в очі. Подивитись в очі іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні. Слава Україні!
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 жовтня в лікарні помер 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко. Його не змогли врятувати через 97% опіків тіла.
11 жовтня він вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.
Юлія Микитенко, донька Героя, розповіла, що причиною його вчинку були суто політичні: незгода з розведенням військ на лінії розмежування й повзуча окупація Росії.
У мить самоспалення захисник був абсолютно при тверезому розумі й чітко усвідомлював, що робить, тому не намагався себе загасити. Врятувати його намагалася молодь, яка підбігла.
17 жовтня з Микитенком попрощалися на майдані Незалежності. Незважаючи на дощ, на церемонію прощання прийшло багато людей: ветерани, рідні та близькі захисника, активісти і пересічні кияни.
Похорон чоловіка відбувся на Житомирщині.