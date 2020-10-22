Донька ветерана АТО, який вчинив самоспалення, зізналася, що б сказала Зеленському

Донька ветерана АТО Миколи Микитенка, який здійснив акт самоспалення у Києві через незгоду з політикою Володимира Зеленського, зізналася, що хотіла б зустрітися із президентом, аби висловити йому те, чого не зміг сказати її тато.

Про це Юлія Микитенко розповіла в інтерв’ю для "Радіо Свобод". Зауважимо, що напередодні, 21 жовтня, в день спомину свого батька вона вкотре звернулася до Офісу президента із проханням відреагувати на її відкритий лист.

"Однозначно (зустрілася б із Зеленським. – Ред.). Як мінімум, я б сказала йому, щоб він почав нормальний діалог і зі мною, і з іншими ветеранами, щоб не було оцієї політики повного мовчання, глухого, по відношенню до свого суспільства, яке обрало тебе президентом", – заявила дівчина.

Вона зазначила, що, зрештою, президент – це обрана людина, на яку покладає обов’язки суспільство. І коли воно не задоволене, то має право вимагати якоїсь відповіді.

"Я теж є частиною цього суспільства. Навіть не як військовослужбовець. Як ветеранка, як громадянка країни хочу почути відповіді на питання, які турбують мене, турбують військовослужбовців і ветеранів", – підкреслила Микитенко.

Донька загиблого ветерана АТО висловила переконання, такий діалог із владою на сьогодні цілком можливий.

"Все можливо. Залежить від бажання бачити чи не бачити проблеми в своєму суспільстві", – додала вона.

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