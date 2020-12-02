Донецькому терористові "рівня Мотороли й Гіві" відмовили в російському громадянстві через загрозу безпеці РФ

Командиру батальйону російських терористів Сергію Завдовєєву на прізвисько "Француз", який воював на Донбасі на боці окупантів, відмовили в отриманні громадянства РФ через те, що він створює загрозу безпеці Російської Федерації.

Про це повідомило видання "Свободная пресса". Новина викликала шквал обурення у прихильників "русского міра" й підсобників окупантів.

У матеріалі видання те, що трапилося, назвали "кричущою несправедливістю".

Тут же перераховано "заслуги" Завдовєєва. Він із перших днів беззастережно підтримував "російську весну", брав участь у штурмі Донецької ОДА, боях за Донецький аеропорт, Іловайськ і Дебальцеве.

"Так ось "Французу" в громадянстві РФ недавно відмовили. На підставі низки параграфів, пунктів, частин і статей. Офіційна причина відмови – "заявник виступає за насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерації чи іншими діями створює загрозу безпеці РФ", – сказано в публікації.

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін уFacebook також назвав історію із Завдовєєвим "кричущою".

"Сергій "Француз" Завдовєєв – командир батальйону "Легіон" армії "ДНР", людина з тієї ж плеяди й породи, що Гіві, Мотор і Мамай, – отримав офіційну відмову в отриманні російського паспорта. Тому що – терорист. Що це?" – написав Прилєпін.

Завдовєєву відмовили в громадянстві РФ Facebook Захара Прилєпіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін у кінці квітня 2019 року підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.

Російські окупанти на Донбасі активізували примусову видачу паспортів РФ терористам "Л/ДНР".