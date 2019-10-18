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18 жовтня • оновлено в 15:06
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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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Донецк: фото из города, в котором живет смерть

6.7т Читати матеріал російською

Немножко фоток асвабажденного от биндер Донецка вам в ленту. Предупреждаю, все фото сделаны на американо-биндеровский фотоаппарат, который автоматически и по умолчанию не фотографирует тех, которые с рюцке гаварясчей челюстью или недоросы. Скажу даже больше, фотоаппарат, который сделал все фото - это секретная разработка ЦРУ, он имеет форму бутылки пиваса и именно поэтому некоторые кадры сделать таки получилось. Единственный минус такой маскировки - это качество фотографий. Впрочем, смотрите сами:

Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть
Донецк: фото из города, в котором живет смерть

А вообще, рекомендую посмотреть на безбиндерские земли, которые асвабадила всякая нечисть. Особенно гляньте как прекрасно и "людно" на жд вокзале Донецка - с*ка, яблоку негде упасть.

Новини
Реинтеграция Донбасса в картинках

Гляньте также, как прекрасно горит огнями Донбасс Арена и сколько болельщиков ходит по прилегающей территории. Не видите тОлпы людей? Поздравляю, вам американцы вшили в глаза чип русопата и установили операционную программу "бИндеровз 7", вы даже на фотках ненавидите все русское.

Эпилог. Как видите, город огней, мегаполис, который никогда не спал, с легкой подачи русских соседей и гуманитарных танков превратился в город, где вечером ходить опасно даже с оружием. С*ка, это успех, я считаю.

И да - носорогвамбрат, россияне. С неуважением, житель оккупированного рф Украинского города Донецка (не путать со всякими жопоросиями). Тчк

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Автор
Фашик Донецький Фашик Донецький
Місце
Україна Донецьк
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фаш! В Донецке смерть не живёт! Она туда прилетает, Из Украины!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Этот дурачок фашист только ранним утром да по ночам из крысиной норы вылазит? Вот це "соплятевление"! )))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Судя по теням от солнца, фотографировал на рассвете))
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