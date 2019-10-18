Немножко фоток асвабажденного от биндер Донецка вам в ленту. Предупреждаю, все фото сделаны на американо-биндеровский фотоаппарат, который автоматически и по умолчанию не фотографирует тех, которые с рюцке гаварясчей челюстью или недоросы. Скажу даже больше, фотоаппарат, который сделал все фото - это секретная разработка ЦРУ, он имеет форму бутылки пиваса и именно поэтому некоторые кадры сделать таки получилось. Единственный минус такой маскировки - это качество фотографий. Впрочем, смотрите сами:

А вообще, рекомендую посмотреть на безбиндерские земли, которые асвабадила всякая нечисть. Особенно гляньте как прекрасно и "людно" на жд вокзале Донецка - с*ка, яблоку негде упасть.

Новини Реинтеграция Донбасса в картинках

Гляньте также, как прекрасно горит огнями Донбасс Арена и сколько болельщиков ходит по прилегающей территории. Не видите тОлпы людей? Поздравляю, вам американцы вшили в глаза чип русопата и установили операционную программу "бИндеровз 7", вы даже на фотках ненавидите все русское.

Эпилог. Как видите, город огней, мегаполис, который никогда не спал, с легкой подачи русских соседей и гуманитарных танков превратился в город, где вечером ходить опасно даже с оружием. С*ка, это успех, я считаю.

И да - носорогвамбрат, россияне. С неуважением, житель оккупированного рф Украинского города Донецка (не путать со всякими жопоросиями). Тчк

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!