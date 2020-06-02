Донеччиною пронісся потужний торнадо: фото й відео незвичайного явища

У Донецькій області місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища – регіоном пронісся потужний торнадо.

Це трапилося в неділю, 31 травня, в Костянтинівському районі. Стихію зняли на відео люди, які саме тоді проїжджали на авто на віддалі від неї (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах зображено густі темні хмари, які накрили місцевість, а також величезну вирву, що спустилася з неба й переміщалася територією з досить великою швидкістю.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Як написав на своїй сторінці у Facebook харківський синоптик Ігор Кибальчич, це був класичний торнадо, хоча таке явище й доволі рідкісне для України.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Мелітополем (Запорізька область) ввечері 5 травня пронісся потужний смерч. Як стверджують очевидці, природне явище досягало сотні метрів у висоту.