Донеччиною пронісся потужний торнадо: фото й відео незвичайного явища

У Донецькій області місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища – регіоном пронісся потужний торнадо.

Це трапилося у неділю, 31 травня, в Костянтинівському районі. Стихію зняли на відео люди, які в цей час проїжджали на авто на віддалі від неї (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах відображено густі темні хмари, які накрили місцевість, а також величезну воронку, що опустилася з неба місцевістю й переміщалася із досить великою швидкістю.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Як написав на своїй сторінці у Facebook харківський синоптик Ігор Кибальчич, це був класичний торнадо, хоча таке явище і доволі рідкісне для України.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Увага! На відео присутній нецензурна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Мелітополем (Запорізька область) ввечері 5 травня пронісся потужний смерч. Як стверджують очевидці, природне явище досягало сотні метрів у висоту.

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