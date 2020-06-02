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2 червня • оновлено в 09:32
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Донеччиною пронісся потужний торнадо: фото й відео незвичайного явища

8.6т
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У Донецькій області місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища – регіоном пронісся потужний торнадо.

Це трапилося у неділю, 31 травня, в Костянтинівському районі. Стихію зняли на відео люди, які в цей час проїжджали на авто на віддалі від неї (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах відображено густі темні хмари, які накрили місцевість, а також величезну воронку, що опустилася з неба місцевістю й переміщалася із досить великою швидкістю.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Як написав на своїй сторінці у Facebook харківський синоптик Ігор Кибальчич, це був класичний торнадо, хоча таке явище і доволі рідкісне для України.

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Донеччиною пронісся потужний торнадо

Увага! На відео присутній нецензурна лексика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Мелітополем (Запорізька область) ввечері 5 травня пронісся потужний смерч. Як стверджують очевидці, природне явище досягало сотні метрів у висоту.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донецька область погода
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