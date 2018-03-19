Начну с главного. 15 марта в Антраците на почте, днем, в "мирном" и "освобожденном" от "укропов", "фашистов", "бандеровцев" и "прочих опасных элементов" городе произошло очевидное и банальное событие, которое в ОРДЛО настолько ничтожно по своей банальности, что вряд ли о нем будут говорить в СМИ и по телевидению.

Почему очевидное? Так мы это предвидели еще в марте 2014 года, когда полупьяные гопники, вечно голодные, боящиеся потерять власть и взятки бюджетники, врачи и учителя, чиновники и пенсионеры Донбасса, - не все, но в достаточном для красивой и нужной картинки раша СМИ,- орали "путиннведи", "пабагатому", "назад в СССР". Мы же говорили о том, что будет, когда...Даже не придет Россия и эсэсэрия, а просто, когда не будет закона и порядка, государственности, а будет война.

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Нас называли укропами и обещали вешать и убивать. Многие и погибли, погибли за свои убеждения, осознание надвигающейся беды и попытки остановить земляков, ослепленных "пабагатому". Поэтому все, что происходит в ОРДЛО, для нас очевидно и банально-предсказуемо. А почему событие банальное? Да, потому, что это почти каждый день случается теперь на "освобожденных" от "хунты" территориях: расстрелы, обстрелы, грабежи, отжимы, изнасилования и убийства. Знаете, если бы наша информполитика была проукраинской, первое, что нужно было бы подавать в новостных линиях - это сводки из "прокуратур" и "милиций" ОРДЛО. Официальную статистику самих террористов о своем террористическом настоящем. Чтобы это видел весь мир и знал весь народ Украины, особенно тот, кто млеет "ах, повезло Донбассу, Россия его спасла, там сейчас живут пабагатому".

Кстати, в ОРДЛО эти новости не показывают по телеканалам "рыспублики". Ну, право дело, зачем отвлекать "народ Донбасса" от процветания. То ли дело новости о загнивании Запада и Украины и всепобедии России, которые здесь звучат с минутной регулярностью.

А я вот расскажу. И тем, и другим, и своим, и чужим. Это мой блокпост, писать о войне правду.

Итак, обычный мартовский хмурый день. За окном грязь, снего-дождь, гололед и "маленькая угольная швейцария" в своем процветании и бездорожье. Почта так называемого "лыныры"-ОРЛО. Очередь. Окошко кассира. Очередь так же банальна, как и ситуация: пенсионеры, бюджетники, военные в камуфляже.

Военных в камуфляже здесь сейчас хоть разбавляй, да нечем. Как и пенсионеров с бюджетниками. Военные, бюджетники и пенсионеры, это единственные, кто имеет постоянный доход в ОРДЛО. Даже шахтеры с их постоянными "а ну-ка угадай, когда будет зарплата" уже не являются стабильной частью получателей зарплаты.

Итак, очередь. Мрачная в своем процветании, единая в своей убежденности, что "так везде, даже хуже", и нервная " а что там у хохлов". Политическая ситуация в Украине, как и "замерзание" и "голод" постоянные темы Лугандонских очередей.

Женщина лет пятидесяти, получая перевод 30 000 рублей, скорее всего, от заробитчанина-сына или мужа, была весьма довольна и счастлива. Ну, по крайней мере, выглядела лучше остальных "кормильцев" "процветающего Донбасса". Взяв в руки деньги, переданные ей кассиром, женщина вдруг почувствовала на своих плечах сильные и заботливые руки одного из "освободителей". "Наверное, хочет с восьмым марта поздравить", - подумала она и улыбнулась. По ее горлу скользнуло что-то холодное. Она в недоумении рассматривала побледневших очередников и своего "защитника". "Бабки давай, сука", - вежливо сказал защитник. "Не тормози, курица, урою",- видя растерянность защищенной им антрацитовки, заботливо добавил защитник. Очередь тихо отвернулась к окну, и рассматривала мрачную мартовскую пока что безальтернативную погоду. "Когда уже тепло", - вздохнул кто-то из очереди. "Да, устали уже от зимы, плохо чучело на Масленице сожгли что ли",- отозвался еще кто-то. Остальные рассматривали улицу и отвалившуюся штукатурку на потолке почты.

"Слышь, мать, давай быстрее, тебя же просят", - гыркнул еще один камуфляжный.

Женщина растеряно разжала руки и отдала, добровольно и не принудительно, только что полученные деньги.

Военно-камуфляжный, удовлетворенно гыкнув, вышел в двери. Видимо, он получил, что хотел. Очередь выровнялась к кассе. Стоящие в зале еще два военно-камуфляжных дружно взоржав, обратились к стоявшим в очереди: "У кого -то есть получать нормальные бабки в кассе, можем пропустить". Часть народа посмотрела на часы и вспомнила, что уходит последний автобус, борщ на печке, закончился перерыв на работе, и чуть не застряв в дверях, ринулась к выходу.

Военные спокойно и без очереди получили свою зарплату за "освобождение" "народа Донбасса" от "хунты" и "фашистов".

В Антраците об этом говорят скупо- "еще кого-то на почте обокрали", "да, и на рынке тоже, женщина скупилась, расплатилась, а военный взял, все что она купила, и забрал, мол, мы вас защищаем, вы должны", "а у нас на шахте в день зарплаты военные на проходной дежурили, собирали по 100 рублей на помощь армии, бухие, с автоматами, кто же откажет"...

В официальных сводках "мвд" ОРЛО, этот факт зафиксирован скупо- "неизвестное лицо в камуфляжной форме, совершило ограбление гражданки В., забрав, полученные в кассе гражданкой 30 000 рублей".

В Свердловске и Луганске, Красном Луче и Краснодоне об этом факте ничего не скажут. "Народу Донбасса" знать о происходящем в "рыспублике" не положено. Но, зато они могут рассказать сотни своих банальных и очевидных историй.

И, знаете, напишу цинично и не толерантно - Донбассу нужно это пройти.

Все это! Грабежи, наплыв "защитников" и "освободителей", поездки в Украину за пенсией и продуктами, заробитчанство в России и Польше, минные поля, отсутствие прав и свобод, жизнь под прицелом. Только так они поймут, что такое Россия, "русский мир", который они сами позвали. До осознания далеко. Правда, я честно думала, что осознание придет раньше, после появления первых казаков в Антраците, после "переименования" Антрацита в "станицу Козицинскую Ростовской губернии". Но, нет. Пока есть ситуативное разочарование-Россия не дала, что обещала. Они там, в зоне, до сих пор так и не поняли, что Россия-то им ничего и не обещала. Россия их использовала для картинки "путинвееди", не более того. Они там, в зоне, так и не поняли, что меняют государство его граждане своей работой и позицией, активностью и осознанностью, а не сменой флагов. Они там в зоне так и не поняли, что все русское" "братское", это обычное русское блядское, когда украсть, отжать, напиться и обрыгаться. И все свое никчемное существование СССР, а теперь и Россия, сводит к одному банальному давлению сильного над слабым, автомата над человеком. На Донбассе нет осознания личной ответственности за происшедшее.

"Ну, покричали, ну, были против майдаунов, ну, хотели пабагатому, ну, не получилось, так что за это, убивать?"- это вам скажет любой пересичный донбасянин (не путать с жителями Луганской и Донецкой области с твердой проукраинской и гражданской позицией).

И до сих пор каждый второй житель ОРДЛО считает, что Украина виновна во всех их бедах, и русских там нет, и оружие Донбасс нашел в шахте. Сколько там осталось проукраинских. Они сами говорят, нас где-то 15 % от общего количества жителей ОРДЛО. 15%-активных и упоротых "наварасов", остальные мимикрирующее серое, которое шатается от "разочаровались в России" до "разочаровались в Украине", в общем, банальные проценты "какая разница под кем".

А война плодит криминал. Все больше и больше. Там, это повседневная жизнь. Здесь пока еще редкие случаи. Там - уже банальность!

И здесь, самое страшное не криминал, а то, что люди не видят войны, и до сих пор считают, что "идет война за Донбасс", "лучше его бросить, пусть как хотят". Линия фронта давно, очень давно, с первых дней, с первых добровольцев разделяет нашу Украину на мир и войну, на людей и нелюдей, и фронт не за Донбасс, а за Украину, за то, чтобы вот это русско-оголтелое, инфантильно-пропитое, какая разница подкемие, гранаты в окна, похищения ради выкупа, отжимы, и грабежи, отсутствие цивилизации и будущего, не накрыло нас с головой. И мы выстоим. Людьми. Волонтерами. Добробатами. Нацгвардией. ВСУ. СБУ. Разведкой. Выстоим, чтобы в возле банкоматов не было очередей, да и сами банкоматы были и работали. Чтобы очереди были только за хамоном, а не в "воронки" ОМОНа. Мы выстоим и выборем свой мир, и будет ли в нем место "народу бамбасса", совку, сталинистам, имперцам и другой нечисти, желающей пабагатому, но за чужой счет, и идет война.

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А Донбасс после войны должен исчезнуть. Пусть останется в географических терминах, где ему и место, ведь, не забываем, "Донбасс" - всего лишь топоним, аббревиатура, придуманная в СССР для ментального отдаления Луганской и Донецкой области от Украины. Поэтому мы освободим наши Луганскую и Донецкую области. И Крым. Вернется Крым, как без него-то. Но, скажу, больное и не желанное для политиков, он должен быть обычной, равнозначной, равноценной Крымской областью Украины, не более. Мы все едины, равны и сильны именно в этом.

И каждая новость с фронта, каждая новость с зоны, должна быть уроком, выводом, еще одним стратегическим опорным пунктом, даже, если она про банальное ограбление жителей Антрацита людьми в камуфляже. Берегите мир! Берегите себя от "русского мира". Убивайте в себе совок, выдавливайте его яд из себя! Это тоже война!

А "народу Донбасса" банальный вопрос, который я задаю им с марта 2014 года - вы за это воюете, да, земляки?

И помните, свои у каждого свои. И чем больше на Донбассе будет "защитников" "освободителей в колорадках и триколорах, чем больше они будут нуждаться в вас, в ресурсе, тем скорее вы из своих станете для них чужими. Хотя… наверное, первое осознание для жителей ОРДЛО должно быть- вы никогда не были своими для русни. Никогда!

Война - это люди. А люди - ресурс войны! Поэтому, второе осознание для "народа Донбасса" должно быть - вы, именно вы, позвавшие, референдумщики, путинвведисты, инфантильные какая разница подкемщики, пабагатомщики, сталинолюбщики и путиноверщики, виновны в каждом ограблении, убийстве, изнасиловании, разграблении своих городов, в каждой гибели и каждой секунде войны!

Русские? У них своя вина за содеянное. Не стоит одних виновных прятать за спинами других!

И третье осознание для "народ Донбасса"- вы создали условия (не все, но большая вас часть), и теперь пришло время, когда вас, донбасян, ваши "освободители" ихтамнеты и местные "защитники"-алкаши скоро все больше и больше будут отслеживать и грабить при получении зарплат и пенсий, отбирать хлеб в магазинах, похищать близких для выкупа, отлавливать вас и жрать, ведь до сих пор на землях мордвы и чухони, чуди и угрофинии, люди жрут людей. Донбасс читает украинские новости, подаваемые руссколюбными сайтами, забыв почитать исконно русские, например, о количестве каннибалов, выявленных в России. Все это уже пришло к вам. "Путинвведи"-помните? Я-помню!