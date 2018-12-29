Когда-то давно, в долыныэровские времена, мы из Свердловска, Луганской области, со станции "Должанская" на поезде "Екатеринбург РФ - Симферополь Украина - Крым", который следовал через наш приграничный город, ездили на 3-5 дней погулять с детьми в Крым.

Просто так. Устали от суеты. От быта. От школы. Купили билеты и поехали. Из одной области Украины в другую. Без границ, таможен, пропусков, без страха.

Как таковое море было нам не очень интересно, мы больше любили созерцать, поэтому для путешествий мы выбирали раннюю весну или раннюю осень. Парад тюльпанов, парад хризантем в обожаемом Никитском Ботаническом саду, музеи, экскурсии по городам, ну, и, конечно же "Сказка" - зоопарк в Ялте.

Один раз, гуляя по зоопарку, а мы здесь порой проводили целый день, не просто бегая от вольера к вольеру, а читая о животных и их повадках в дикой природе, выискивая в интернете что-то полезное и интересное, дети были маленькие и мне было важно дать им знания, мораль, эмоции, показать мир, мы увидели удивительную и поразившую нас картину, - пишет Олена Степова для Информационного преступления.

Возле огромного вольера с обезьянами было очень шумно. С одной стороны вольера сидела тихо и чинно компания обезьян (вид не помню, но крупные) – мамы с детенышами, важные самцы, с другой стороны вольера стояли… В общем, пара мужчин и одна женщина, которые выделялись на фоне окружившей их компании. Они орали, изображая крики обезьян, показывали зачем-то обезьянам свои зады, хлопая по ним руками – слава Богу, что хоть штаны не снимали- корчили рожи, пихали себе в рот бананы, отнимали друг у друга еду, показывали выпячивая гендерные места (опять же, слава Богу, не оголяя их).

В общем, это было несколько шокирующее зрелище. Но именно оно привлекло внимание компаний русо-туристов, которых здесь всегда было много, и они были узнаваемы не только по говору, но и по навешанной на них триколорной символике. Большинство людей быстро обходили эту слишком громкую компанию, выбирая для детей более тихие места общения с более тихой и цивилизованной дикой природой.

А вот собравшиеся вокруг "героев" люди громко смеялись, повторяли за активистами звуки. Снимали это на видео. Это зрелище приносило им удовольствие.

Я хотела увести детей, но они замерли и рассматривали все это.

Я все же настоятельно вывела детей из поля обезьянника в более мирную и тихую ауру лам. Вернулись мы к обезьянкам лишь после того, как там утихли крики человекоподобных. И тут моя старшая дочка - ей тогда было 12 лет - сказала, что она очень хочет оставить отзыв для директора зоопарка в книге, которую я им показывала и читала оттуда отзывы посетителей.

- Тебе так понравился зоопарк, что ты хочешь похвалить людей за заботу о животных? - спросила я ее,- или тебе что-то не понравилось и напугало?

- Да, мама, мне все здесь нравится, здесь животные выглядят очень красиво, ухожено, их можно кормить и гладить, но мне понравилось другое, их здесь не только кормят, мне понравилось, что их здесь развлекают. Ты видела актеров, которые смешили обезьянок? Ты представляешь, как животным здесь скучно. Целыми днями толпы людей ходят туда-сюда люди, смотрят на них. Это же, наверное, плохо действует на их настроение и психику. Поэтому директор и посылает актеров, чтобы они смешили обезьянок. Когда те дяди и тетя кривлялись, мне сначала стало страшно, а потом я посмотрела на обезьянок, они так внимательно их рассматривали, переговаривались между собой, потом привели детей посмотреть, что-то говорили малышам, наверное, чему-то учили, как ты нас. И я поняла, что эти люди не страшные, оно просто актеры, чтобы обезьянкам было весело, чтобы показать, … ну, не знаю, мне трудно сформулировать, но, думаю, что об этом нужно написать отзыв.

Мы тогда написали коротко "спасибо за ваш труд, внимание и любовь к вашим питомцам".

Моим читателям из Украины уже и не нужно пояснять, что я имела в виду, и что хотела сказать, а вот читателям из РФ поясню. Нет, я не хотела подчеркнуть ни принадлежность Крыма Украине -это само собой разумеющееся понятие, и, уверена, что скоро мы снова поедем из уже Черкасской области в Крымскую на экскурсии по любимым местам, теперь у нас там много друзей среди крымчан-украинцев, крымско-татарского народа. Я не хотела подчеркнуть, что кривляющиеся люди были россиянами. Я не знаю их национальность и гражданство, они были без ленточек, чтобы опознать в них русо-туристов. Из русо-туристов были зрители.

Мои дети, а им тогда было 12 и 8 лет, не могли допустить мысли, что Люди, Человек, Гражданин, может так себя вести. Вести себя так, что животные затихают и рассматривают это существо, даже не принимая его за равного себе.

Они приняли девиантное асоциальное поведение посетителей за игру актеров, так как в их мире Люди себя так не ведут.

Донбасс

Понимаете? Повторю. Дети восприняли девиантное поведение взрослых, как игру актеров, так как в их мире взрослые себя так не ведут. Хотя…Зачем я повторяю доя русских. Знаю же, что не поймут. То, что для нас девиантное, для них - норма. И так было всегда. В любое время, год, столетие.

Я не хочу сказать, что наше шахтерское приграничье было эталоном гражданственности или социализации. Нет. Отдыхая на природе, свердловчане оставляли за собой горы мусора и битого стекла. Убрать за собой место отдыха здесь не приучены. Скажу так, желающих убрать за собой здесь было примерно 1 к 1000.

Здесь и до войны была норма пить на улице. Наливайки, пивнушки, летние площадки, где в присутствии детей водка, пиво-норма. Но…Начинает компания шуметь и материться, а в кафе есть дети, тут же похлопают по плечу - эй, братан, заканчивай, здесь дети. Редко, кто продолжал. Скажу так - присутствие женщин здесь мужское хамство не останавливало. Здесь от женщин можно было увидеть еще большее хамство и еще больше алкоголя, поэтому вот это гендерное "здесь дамы" на Донбассе было давно стерто, а вот "здесь дети" - все еще оставалось стоппером.

Донбасс

И все же, все же, все же. Нормы поведения с 90-х на Донбассе очень сильно изменились. Все больше и больше Донбасс терял спесь "рабочему человеку все позволено", областные центры все больше и больше окультуривались. Тот же поезд, на котором я и мои земляки ездили в Крым, так резко разделял нас и делал узнаваемым. Купе, где все аккуратно разложено, дети играют тихо, смартфоны не орут, музыка не перекрикивает остальную музыку, нет огрызков и бумажек-это едут украинцы. Купе, тарелки вчерашнего "Доширака" перемешаны с только что запаренным, где куча бумаги, огрызков, орущие дети, вонь, люди, разговаривая, перекрикивают друг друга, никто не пользуется наушниками для просмотра видео или прослушивания музыки-это едут русские. В купе звенят ящики пустых бутылок. "Тагил. Расия" - регулярно заставляют вздрагивать и считать часы до станции.

Война сделала страшную вещь. Или полезную, пока не знаю. Она разделила нас. На Людей и Нелюдей. Она показала, что такое жить без правил, что такое жить там, где правят девиантные люди. Она показала, как важно оставаться Человеком. Даже, если на тебя смотрят животные. Как важны в обществе такие позиции, как мораль, совесть, гражданская ответственность, психологическое здоровье нации, облико морале.

Еще вчера мы не задумывались о важности в нашей жизни культуры, мовы, истории, религии, сегодня-это участки нашего фронта, на котором мы отчаянно ведем войну, очищая его от носителей девиантного мира.

Что такое русская культура? Это низкопробный тюремный шансон, выпячивание на показ животных потребностей - пожрать, переспать, это маты, это страх, кровь, это возведение в степень героизма желания убивать и грабить, это культ насилия. На России не понимают позиции свободы выбора даже в отношения мужчина и женщина. "Да жени ты его на себе"- это про любовь, если что. Сколько вы не будете рассказывать о психологическом насилии в семье и отношениях, вас не поймут.

Это же стало жизненной платформой и на Донбассе. Не сегодня. Не во время войны. Донбасс орусявливался годами, столетиями. "Бьет-значит, любит" - здесь скажет и психолог, и поп в церкви. "Стерпится-слюбится". "Врежь ей, чтобы понимала". Здесь семьи больше напоминают отношения зэка и надсмотрщика. Это норма. Это пугает. Но, это заставляет и искать завтрашние точки окультуривания Донбасса. Так сказать, видеть новые участки фронта.

Война приходит туда, где общество готово к ней. Именно поэтому Донбасс так быстро закрычал-пабагатому. Носителей девиантного поведения хватает в каждой области. Чтобы их зажечь, много не нужно. Пообещать пабагатому, забрать и поделить, всем все раздать, всех сделать равными, равняя по нижнему звену, по дну общества и морали, дать зрелищ насилия и крови. В позициях этих людей не будет будущего, только сегодняшняя колбаса.

На Донбассе война сразу же вывела на первый план всех людей, носителей девиантного поведения. Она как бы включила эту кнопку в людях, и сделала нормой то, что еще вчера было неприемлемо, нонсенс.

Посмотрите на носителей триколорадок и апологетов русского мира на митингах в Харькове, Одессе, в Киеве, и Львове, они как братья-близнецы похожи на донбасян, и на русо-туристо. Один ген? Одно воспитание.

Новини Донбасс поглотила тьма

Понятное дело, что общество не может состоять исключительно из высокоморальных индивидов. Во всех странах убивают, воруют, обманывают, пьют, бьют. Но, как важно жить в стране, где девиантных людей минимум, и правит мир порядка, морали, закона и человечности. Как же это безопасно. Как чисто на улицах. Как приветливо в обществе.

Я Каневе я с 2015-го. На Донбассе я прожила 42 года. Так вот за 3 года жизни в Каневе и в селе я услышала в миллион раз больше "дякую", "будь ласка", чем за 42 года жизни на Донбассе. Мне улыбаются незнакомые люди, мужчины пропускают вперед, в автобусах уступают место. Здесь, это больше норма. Девиантное поведение здесь не исключение, нет, его носителей здесь просто меньше, в разы меньше, ЧЕМ НА Донбассе, и в миллионы раз меньше, чем на России. Здесь нет летних площадок -наливаек в центре жилых кварталов или в городе. Донецким, тем, кто построил там себе пабагатому, но выехал из построенного пожить к хунте, здесь неудобно, не приживаются. Их слишком заметно везде.

В "АТБ" две семьи делают выбор товаров, орут через прилавки, дети бегают по залу, толкают посетителей, едят, воруют конфеты и сырки с полок, мамы улыбаются "какие смышленые". Люди шарахаются. Устав от ора в маленькой очереди к кассе, тихо выдыхаю в затылок – "о, донецкие, как не узнать, хотя, нет, скорее пригород, Енакиево, Горловка". Впереди стоящие каменеют и затихают.