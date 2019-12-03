Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут. Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё. Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины. Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально. Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно. Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть. Пусть жрут дерьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться. Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом. А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины. Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

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