Сегодня будет очень сложный текст. Многогранный. В нем в очередной раз переплетется современная российско-украинская война, история СССР, мораль, память, совесть.

Вообще, война – удивительное время. Я не понимаю, почему историки не используют его, чтобы рассказывать нуждающемуся в информации обществу так долго скрываемую правду, которая могла бы многое разъяснить, многое из того, что происходит в современном обществе и конкретно взятом человеке.

Все, что происходит с нами сейчас – это всего лишь отголоски прошлого, наши не выученные уроки. Не более. И зная историю своей страны, СССР, мировую историю остается лишь наблюдать за событиями, устало предугадывая их течение и уворачиваясь от летящих мимо тебя маятников времени.

В 2014-м, когда я увидела первых "революционеров" Донбасса, я вдруг, как из шкатулки, достала из себя всю память предков. Ну, и чуть-чуть полученных вне школьной программы знаний. Да, я всегда предпочитала самообразование, даже тогда, когда о дистанционном образовании еще не знали. В мое время добывать знания было тяжело. Ну, не школьную навязанную программу, а вот знания. Запрещенную в СССР правду, в том числе, и историческую.

Многое рассказывали бабушка с дедушкой, многое – соседи, давно, когда на Донбассе в цене было гостеприимство, открытость, многонациональная дружба. На моей улице жили молдаване, литовцы, казахи, немцы, мы, украинцы, кубанские казаки, и выходцы из федеративных регионов РСФСР. Нет-нет, да и проскакивала чья-то грустная история их появления в городе Свердловск Луганской области.

Наверное, поэтому я знала весь "сценарий" войны и "освобождения" по-русски для "республик". С первого взгляда на лица любителей русского мира, с первых криков "на штурм", с первых разговоров "забрать и поделить", первого выстрела и появления в городе "народных дружин", охраняющих великого дедушку Ленина, я знала окончание этого "восстания трудящихся". И меня удивляло, почему люди не видят аналогии с "революционным октябрем", этих киношных "вождей" в кожанках и портупей на боку, этих "смольных" с чайником самогона, этих мечтаний "здесь будет город-сад", которые выдавливали из себя "под грязною телегою рабочие". Правда, "телеги" были джипами или иномарками, "портупеи" были для мобильников, "маузеры" заменили на автоматы Калашникова и ГРАДы, а вот сладкие речи вождей – на всеобщее равенство путем отъема у плохих (не своих) и раздачи хорошим (своим) – остались те же.

Так уж устроен этот мир: не сделал выводов – милости просим на второй круг исторического Ада.

Будут изменены декорации, костюмы, герои будут иметь современные гаджеты, но вот ситуации останутся теми же, из тех, не выученных нами уроков. И мы заново пройдем горький и страшный путь предков: оккупацию, войну, Голодомор, лагеря, доносы, мы станем врагами своего, простого в доску народа, требующего забрать и поделить, новые диктаторы развернут нам новые лагеря, а новые вертухаи зачитают нам сшитые новыми белыми нитками уголовные дела, и в современном мире снова заговорят о диссидентах, беженцах, политическом преследовании, ну, и далее, кто помнит- культ личности, мы не этого хотели – нас обманули.

В чем-то, в каком-то ужатом варианте, вот это все перечисленное уже прошли жители Луганской и Донецкой областей в их ОРДЛынской части, которые, не помня своей истории, пошли вот по историческому кругу, станцевали исторический танец на граблях, выбрав популизм и дешевые лозунги охлократии.

Граждане РФ так те и не выходили из исторического круга у них просто Сталин-Гулаг сменилось на Путин-Гулаг.

И вот нам бы, пока еще мирным частям Украины, алчно бросится к учебникам, достать из пыльных антресолей семейные альбомы и вспомнить…

А собственно, что? Историю нам написал оккупант и все 100 лет торжества коммунизма и 70 лет СССРии мы послушно повторяли написанные нам "исторические" "истины"- национализм= фашизму, Бандера убивал, лучше СССР ничего нет, все, кто против нас – это враги, демократия – враг, капитализм – враг, очереди дисциплинируют.

Оккупанты сделали все, чтобы мы забыли: Голодомор, расстрелы, лагеря, уничтожение мовы, культуры, аутентичности, истории, забрали у нас Русь, стали "старшими".

Что вспомнят жители Крыма, ну, в критическом их большинстве? Что он был, сухой и безводный, отдан работящему народу Украины, так как РСФСР не тянуло этот балласт, так как русские, ой, московские люди не умели работать? Что поменяли каменный и нищий Крым на плодородную Кубань, фактически анексировав эти земли? Что УССР и ее налогоплательщики вложили свои деньги в строительство канала, подали воду, построили там дороги и здравницы? Нет, они не будут это вспоминать. Ведь тогда придется вспомнить кое-что другое: выселение –депортацию крымско-татарского народа, слезы, горе, страх, миллионы смертей, веселое заселение в пустые дома крымских татар москвичей, питерцев, партийных работников и служащих, НКВДшников, которые потом стали "коренным народом Крыма" и в 1991 году, гражданами Украины.

Что вспомнят жители Донбасса? А вот об этом я и хотела поговорить все это время, просто собирала материал, чтобы закрыть рот любителям покричать "это все фейк".

Донбасс – это родившаяся в СССР аббревиатура от Донецкий каменноугольный бассейн и по сути, это геологический топоним, имя собственное, обозначающее собственное название природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком на Земле, то есть слово "Донбасс" — тополексема, часто использующаяся для краткого обозначения угледобывающих регионов, в частности Луганской и Донецкой области. Что геологически не есть правильным, так как границы Донецкого каменноугольного бассейна расположены от середины Днепропетровской области до города Ростова –на –Дону.

Тополексема "Донбасс" в современном русском языке имеет разную референтную отнесенность: природно-ландшафтная область (реки Донбасса, растительный и животный мир Донбасса); заповедные степи, шахты, залежи угля.

Ее ввели в обиход в 30-х годах, когда степи Луганской и Донецкой области стали активно разрабатываться для сельского хозяйства, застраивать городами и шахтами.

Поэтому жители Донбасса не могут ничего вспомнить. Их нет. Не существует в природе.

Есть жители Луганской и Донецкой областей Украины. И все. Точка.

А вот какие они? И что могут вспомнить? И почему они пошли еще раз, поэтому кровавому историческому кругу "забрать и поделить"?

Все эти годы я изучала и писала о каждой трещинки войны, особенно тщательно разбирая на крупинки морали и истории судьбы так называемых "опочленцев", жителей Луганской и Донецкой областей, граждан Украины, взявших в руки триколор и предавших свою страну.

Свою страну, я имела в виду Украину, ведь с 1991 года все жители Луганской и Донецкой областей получили украинский паспорт и стали гражданами Украины, без учета национальности, места рождения, только по факту их жительства на момент обретения Украиной независимости.

Здесь стоит разделить получателей гражданства на тех, кто родился в УССР и родился в РСФСР или других союзных республиках СССР.

Я и мои родители, бабушка и дедушка родились в УССР, Полтавская область по материнской линии и Житомирская область по отцовской линии. Таких, как я на нашей среднестатистической улице Луганской области, было 2 семьи.

Остальные: многонациональный состав советской геологически аббревиатурной тополексемы "Донбасс", которые сюда приехали в надежде получить жилье, работу, обучение и зарплату на добыче угля, то есть в период с 1929 по 1989 года со всех областей УССР, федеральных округов РСФСР и союзных республик СССР.

Моя соседка по улице родилась в Ивано-Франковске УССР, на Донбасс приехала, чтобы удачно выйти замуж за шахтера.

В промышленных регионах СССР можно было выжить и даже жить хорошо. Здесь кормили, давали паспорта даже зэкам и селянам, давали квартиры, образование, в основном рабочих профессий. Поэтому большинство моих соседей в паспортах имели в графе место рождения федеральные округа РСФСР: Кубань, Красноярский край, Сахалин, Коми, Тыва, Белгородская, Ростовская, Астраханская и другие области.

Приехавших на Донбасс можно разбить на категории:

- селяне, бежавшие из сел в города, чтобы получить паспорт и хорошую зарплату вместо трудодней

- жители областей УССР, которые ехали в более развитые и обеспечиваемые промышленные регионы за обучением, жильем и работой, ну, и с позиции гендерной миграции

- жители РСФСР и союзных республик СССР, которые ехали в более теплые, сытые, развитые и обеспечиваемые промышленные регионы УССР за обучением, жильем и работой

- заключенные, экс-заключенные, которых отправляли на поселения (трудовая повинность)

- военнопленные (годы Второй Мировой войны), которые жили и работали в поселениях для пленных

И вот главная, как для меня, категория:

- семьи украинцев (жителей разных областей Украины, УССР) ранее репрессированных и выселенных в Сибирь и на Донбасс, сами репрессированные и раскулаченные.

И вот эту категорию жителей Луганской и Донецкой областей, я бережно и тщательно изучаю с особым трепетом, особенно тех, кто бьет себя в грудь "я-русский, я –советский человек" и машет триколором, повторяя кремлевско-революционные лозунги доминирующей охлократии.

Забавно слышать "забрать и поделить" от тех, чьих дедов расстреляли или сослали в лагеря именно за то, что у них было что забрать и поделить.

Вот они, невыученные уроки истории.

Я долго не могла сфокусировать эту важную тему. Она витала в воздухе, но, не было основы, крика, красной линии. Ведь в современном до военном Донбассе вот такие темы были моветон.

Во-первых, никому не интересы такие исследования, во- вторых, вся музейная и исследовательская работа здесь была сведена к "галочке", типа есть. В музеях Донбасса преобладали выставки на шахтерские пропагандистские советские темы, даже при независимой Украине.

"Слава Донбасса", "шахтерская слава" как бронь закрывала местных жителей от них самих, стирая память, искажая историю, подменяя огромный исторический пласт украинской Слобожанщины, Донецкой и Луганской областей безликой тополексимой "донбасс".

Написать эту историю меня заставила перепалка жителей ОРДЛО с россиянами под обличающим текстом от российских чиновников, которые в очередной раз единым фронтом выступили против очередного российского фильма.

Я не пропагандирую здесь российский продукт. Его и так смотрят украинцы, ну, а тем более жители ОРДЛО.

Просто у единороссов вдруг ярко полыхнуло от фильма "Зулейха́ открывает глаза" — снятого по роману татарской писательницы Гузель Яхиной о раскулачивании 1930-х годов.

Неудобная правда о кровавой "братской дружбе" "старшего брата": история зажиточной татарской семьи, неприятной и несчастливой, в сериале довольно быстро сменилась затянутым, узнаваемо перестроечным сюжетом о раскулачивании, этапировании в Сибирь и смерти почти всего этапа.

Банальная литературная версия исторических фактов, и истерика российского общества- об этом нельзя снимать кино.

Оказывается, упоминание "раскулачивания" "младших братьев" и всего, что с этим связано, это святотатство над "деды воевали", "деды убивали", "деды грабили", попирание скреп русского мусульманства и советского славного прошлого.

И тут же понеслось – "союз писателей против", "мы –члены партии просим руководство запретить", "Чулпан Хаматова осквернила образ советской мусульманки". Запретить! Ложь! Враги народа! Не смотрел, но осуждаю!

Естественно, не смогли пройти мимо неугодного фильма и ОРДЛыские пропагандисты, синхронно ввязавшись в "не смотрел, но осуждаю" и разразившихся критикой в ОРДЛынских соцсетях – "немедленно запретить к показу".

И вот тут, чередой пошли коменты. От жителей ОРДЛО. В поддержку фильма.

В поддержку актеров. В поддержку… Себя?

Валентина ВВ: Фильм очень понравился , и актеры, замечательно сыгравшие свои роли, молодцы! И что надо запрещать, правду, которую многие не знали, и которую они боялись за свой век рассказать, и то, что мы только о ней узнаем из фильмов? Очень тяжелый фильм, жаль поколение , попавшее под каток репрессий!Но мы всегда будем их помнить……и не забудем те страшные времена…..

марина язикова: Фильм замечательный. Отношение к нашей победе ничуть не поменяется из- за показа этого фильма. Все мы знаем о репрессиях из расказов нашего старшего поколения. А Гаврилов этот ни в себе, видимо. Не знает как выделиться

Галина Нестерова: ( Прасол) Почему я не смотрела этот фильм, потому, что это коснулось и нашей семьи. Родная сестра моей бабушки вышла замуж в зажиточную (как тогда говорили) семью. Там было несколько братьев мужа ее, и они все пахали на своей земле от восхода до заката. А на посевную и осенью на уборку приглашали людей помочь. Всего два, три человека и вот за это их выслали в Архангельскую обл., а бабушка Шура была уже беременна. Что они там вынесли одному Богу известно. Мне очень жаль, что я была маленькая и не очень внимательно слушала рассказ об этом. Потом они вернулись на Донбасс, а забрали их из Харьковской обл. их реабилитировали. И прожили нормальную жизнь, были очень хорошие люди. Да, страшные времена.

Валентина ВВ: Галина Григорьевна, судьба ваших родных очень похожа на судьбу моего дедушки , почти один в один, но только на похоронах бабушки я узнала страшную судьбу моих родных, пахали как проклятые в своем хуторе, а в один день пришли и предупредили, завтра придут раскулачивать (их все уважали ), разрешили по одной бричке на семью и поехали куда глаза глядят!Вот так и остались живыми, за деток боялись!

Галина Нестерова ( Прасол): Как втихаря поговаривали люди, просто завидовали. Но никто не думал как это давалось,и работники шли к ним наперебой, они никого не обижали в оплате.

ஜஜНатальяஜஜ S ♥ – ☻: Смотрела фильм на одном дыхании,и полными слез глазами. Мою прабабушку тоже раскулачили,за кусок земли и скота.Пришел кум ее и арестовал. А ее дети разбрелись кто куда, мой дед которому было 4 года жил в скирде сена один. Да досталось тогда людям за их труд и желание жить. Посмотрев этот фильм мне стало стыдно ,когда мы чем то жалуемся на нашу жизнь. Не дай Бог таких времен, врагу не пожелаешь…

Отец моего мужа родился на Сахалине. Именно туда выселили беременную женщину с маленькими детьми, жену "кулака" из села Степанцы, Черкасской области, которого расстреляли. У "кулака" была мельница, с десяток коров, козы, лошади, телеги, хороший дом. Из Сахалина отец моего мужа приехал в Украину, тянуло домой, но в Черкасскую область не доехал, осел на Луганщине, работал на грейдере, строил дороги, города, там и познакомился с женщиной, которая приехала на стройки Донбасса из Черниговской области. Так родилась семья, которая дала жизнь моему мужу.

Моя прабабка, потеряв при раскулачивании своего мужа-"кулака", бежала с обозом на Полтавщину. Ее, не смотря на репутацию, взял в жены вдовец, и усыновил ее 3-х летнего сына, моего дедушку.

На Полтавщине родилась моя мама, после войны, когда дедушка вернулся контуженный с фронта, он стал "враг народа", так как был в немецком плену и его освободили из плена американские войска.

Они бежали из села с детьми, купив место в зерне в товарняке, который шел на Донбасс, так как в селе не давали паспорта, а дедушку допрашивало НКВД. Так мы стали "донбасянами". Я, как и мой муж, родилась на Луганщине.

В моей семье передавались память, мова, вышивка, история. В семье мужа-нет. Семья полностью орусела, дома не говорили на украинском. Сестра моего мужа приняла за время оккупации российское гражданство и назвала нас "фашистами". Мы оба полностью потеряли все связи с родственниками. Мы оба помнили истории своего рода. Мы оба на генном уровне "узнали" в событиях 2014-го события 30-х, 33-го, 37-го.

Почему же те, кто помнит о раскулачиваниях, и попал на Донбасс из-за репрессий, из лагерей, из Сибири, потеряв родных в кровавых мясорубках, устроенных советско-московской властью в Украине, сегодня там, в ОРДЛО, кричит "Донбасс-Россия, "назад в СССР", "Путин введи", "забрать и поделить", "всех расстрелять", "в лагеря"?

Для меня, это пока загадка и я пишу и пишу, пытаясь ее разгадать..

Я назвала статью "Донбасс открывает глаза", по аналогии с так не понравившимся россиянам фильмом. На самом деле, Донбасс не откроет глаза, он слеп.

Он не слышал нас, тех, кто предупреждал о коварстве московитов, напоминал о трагедиях Украины. Донбасс не слышал себя, свой голос крови, свою память.

70 лет подмены понятий, 70 лет вранья, 70 лет сокрытия преступлений и вакханалии кроваво-серпастой охлократии и Донбасс снова выбрал этот путь. Но, Донбасс ли?

Я все больше и больше вижу любителей "забрать и поделить" во всех регионах Украины. История — тоже фронт. Как жаль, что все годы независимости мы не защищали свои исторические рубежи.