Не устаю повторять: история — тоже фронт. Если бы все годы независимости Украина, освобожденная от гетто эСССРии, не только бы открыла архивы НКВД, но и выпустила в прокат тысячи исторических фильмов, вписала бы страшные вехи в учебники, каждый памятный знак, каждое СМИ тысячекратно бы рассказали о каждой пролитой украинцами капле крови, обо всех загубленных, расстрелянных, изнасилованных, сломанных, испепеленных, у нас бы не выросло поколение манкуртов, людей, которым нет разницы, где и как жить, лишь бы колбаса по 2-20 да расстреливали новых врагов народа их новые лидеры.

Если бы были публично разоблачены все исторические фейки.

Если бы каждый украинец знал о том, что все, что производилось (снималось, писалось) в СССР было украдено у "загнивающей Европы". У русских нет ничего русского. Они просто поглощают страны и их историю, присваивают себе национальные кухни и культуру, выдавая ее за "исконно русскую", они стирают у аннексированных историческую память, подменяя ее симулякрами "здесь всегда так было".

И убивают. Убивают. Убивают.

Вся история СССР и современной Российской Федерации пропитана кровью, в том числе и украинцев.

Поэтому, если бы все годы независимости мы, каждый из нас, от детсада до ВУЗа, в газете, в фильме, в песне, в книге читал правду о жизни оккупированных "союзных республик" в эпоху эСССРии, о том, что "великие стройки века" БАМ, Беломорканал, ДнепроГЭС, целина-это смерть, кровь, стройки на костях, где людей клали в земли миллионами, где люди умирали от истощения, дизентерии, их просто убивали, как зэка в русле Беломорканала.

Стройки века, величие нации… Да вы хоть задумывались о том, как жилось всем этим людям, фактически зомбированных непрекращающимся пропагандистским поднятием в шалашах и бараках, без воды и туалета? Сколько на стройках века в СССР умирало от болезней "грязных рук".

А сколько в СССР утаивалось информации о техногенных катастрофах, авариях, эпидемиях.

Но, это лишь банальные факты банальной обыденности жизни советского человека, который попросту не знал других условий.

"Загнивающий Запад" уже использовал микроволновки и телевизор в часах, а в СССР только появилась туалетная бумага и начали выдавать селянам паспорта.

О селе, о жизни села в эпоху "развитого коммунизма" я даже вспоминать не хочу, а нужно. Необходимо. Вот все то, что рассказывала моя бабушка и прабабушка о продразверстках, о рабовладельческом строе в центре Европы.

К чему привело то, что наш народ не знает своей истории? К Донбассу, Крыму, какая разница, хуже не будет, после нас хоть потоп и назад в СССР. Назад к рабству, лопуху для попы, умалчиванию эпидемий, антисанитарии, низкому качеству услуг, хамству, блату, взяткам.

Вот сейчас я живу в селе и люди здесь в критическом своем большинстве не знают истории ни своих семей, ни истории села, ни истории края.

Защищают СССР – "привозили у лавці відріз сатіну та ситцю, льодяники, так я дала продавчині горщика з маслом, то вона мені з під поли дала відріза на плаття", как же хорошо жили. Власть была у председателя, фельдшера и участкового. Им давали взятки, с ними решали и договаривались. Платили не зарплату, а были трудодни, не было больничных и декрета, рожали в поле и шли работать. И все это детям "а вот мы так жили и вам так нужно жить".

Это все страшно. Сломанные поколения продолжают ломать поколения. Импринтинг психотравм. Такое возможно только в постсоветских республиках. Зэк и раб, как и жертва насилия всегда передадут своим потомкам страх и подчинение.

То, что мы не знаем своей истории и позволяем отравлять сознание поколений вот этими советскими импринтинговыми знаниями, психотравмами, вина всей страны. Ни один из политических лидеров не стал историческим Поводырем. Ну, Ющенко хоть попытался, но он бы не смог. Он Президент не своего времени. Охлосу не нужны знания и история, а охлоса в нашей стране 80%.

Воспитать Граждан — это подвиг. Воспитать население — это поток, промышленная штамповка.

Учителя просто вкладывают в детей не только знания, а импринтинговые знания, вот, когда я была молодая и был СССР, как же все жили хорошо и были счастливы, ваше место – мыть жопы в Европе, ваше место на панели, в СССР все были равны — у всех ничего не было.

Школа так и осталась у власти совка, гомо-советикуса. Это в городах можно встретить молодых педагогов, современных и почти свободных, села же все еще в плену у гомо-советикуса.

Сколько я видела их на своем жизненном пути, этих страшных людей "мы так жили и ничего". Они так и не поняли, что несут детям примеры деградации, а не развития.

История, важнейшая из наук. Важнейшее из знаний. Если ты знаешь историю своего рода и страны, ты имеешь корни, генетическую память рода, которая может тебя спасти.

Донбасс не знал истории. И радостно прыгнул в бездну с криком "назад в СССР", теперь там гетто. Но, привычное для людей гетто. Так все жили, и мы так живем, а дальше еще хуже, да везде так…

ОРДЛО-мир страха и ограничений. Рабы не способны построить свободное государство. Рабы построят Охлократию и приведут к власти тирана, так как они подсознательно бояться свободы.

Получив независимость, Украина должна была вложить колоссальные средства в восстановление исторической справедливости и вернуть себе историю, похищенные музейные ценности.

Мы должны были знать, каждый из нас должен был знать о всех трагедиях нашего народа. О трагедиях сел, городов, о каждом дне жизни в оккупации СССР, о массовом геноциде и уничтожении украинцев.

Вся эта память и знания должны были быть нашей болью, нашей слезой и нашим щитов от РФ.

Нельзя травмировать детей такими знаниями? Не правда! Дети мудрее и сильнее нас. Я вела их по истории Украины, опираясь на их психоэмоциональное состояние, и подавала знания так, что они фиксировались в памяти без психотравмы. Психотравму им нанесли в школе, учителя, которые навязывали им свой богатый рабско-советский кровавый мир.

Оглянитесь вокруг, послушайте, о чем говорит критическая масса населения. Они не граждане. Они уже не украинцы. И это страшно. Ведь манкурты в критической своей массе способны лишь на одно — уничтожение. Они легкая добыча популистов и демагогов. Им не нужно развитие страны и сбережение истории. Срать. Жрать. Ржать.

Ржать над своей страной, называя ее проституткой. Играть на сцене дебильного украинца в шароварах, вызывая смех и неуважение к народу и его культуре.

Украина обречена. 80% манкуртов — это много, чтобы остаться Государством и даже страной.

И, читая вот это, вы поймете главное: война началась давно, она и не прекращалась.

Она идет по всем фронтам: политика, культура, искусство, история, мова, армия, вера.

И мы проигрываем. Мы — это Граждане. Народ. Мы проигрываем населению.

Посмотрите какие импринтинговые советские якоря используют современные популисты:

— богатые не работают, а воруют;

— богатство – зло, все должны быть одинаково бедны и равны;

— простый нарид ничего не понимает и не решает, он слаб;

— забрать, поделить, расстрелять;

— культ личности (наш лидер всех лидернее и только он заберет, посадит, расстреляет, поделит)"

— культ тирании и диктата;

— культ РФ (брат, сильная страна);

— культ врага (все, кто против нашего лидера-расстрелять, как врагов народа, США – зло, Байден-зло).

И посмотрите, как все это мягко и надежно ложится на 80% населения. Потому что, это уже внутри них. Эти знания и потребности. Политики просто озвучивают то, что хочет критическое большинство народа.

Народа, который не видит врага в том, кто все эти годы, все годы существования их страны, попросту их убивал.

Когда люди не делают выводов из исторических уроков, история возвращает их на круги исторического Ада, повторяя и повторяя ситуации до тех пор, пока не поумнеют.

Поэтому нас ждет эпоха диктатуры, тирании, Голодомора, лагерей, комсомольских путевок на восстановление Донбасса, расстрелы патриотов, дела, сшитые по доносам, сокрытие аварий и эпидемий, низкое качество услуг, железный занавес, возврат в колониальное поле РФ.

И все это сделает не оккупант, не зеленые человечки, а манкурты нашей страны, которые попросту ее не любят, которым все равно, где жить, были бы деньги.

Наш проигрыш на этой войне начался с проигрыша на историческом фронте. И я просто фиксирую этот факт, приводя примеры из жизни, но, самые яркие, из жизни в зоне гетто, которое теперь зовется ОРДЛО.

Именно там оккупант руками коллаборационистов зачищает историю Слобожанщины, Луганской и Донецкой областей Украины.

И вот, опять же, заметьте, зачистка края, территории от украинской культуры и истории ведется руками не россиян, не русских, а местных жителей-манкуртов, и страшнее всего, что большая часть этих манкуртов рождена не в СССР, а в независимой Украине, где и получила образование.

Теперь ОРДЛО кует новые кадры тех, кто ненавидит Украину и считает Донбасс русской землей.

С 2014-го, с первых дней оккупации РФ выделяла колоссальные средства для пропаганды и обучение детей ОРДЛО псевдо-истории.

Да, 25 лет не прошло, и нет возможности говорить о поколениях, но… Хотите ли вы того или нет, все дети, рожденные и жившие в ОРДЛО носители импринтинговых знаний русской пропаганды.

Большая часть из этих детей считает Украину фашистским злом и готовы умирать за идеи "новороссии". Это дети, рожденные от местных жителей "новоросов" по духу или россиян, приехавших туда убивать. Это дети, с рождения, воспитывающиеся в мире "забрать и поделить", гетто, ненависти. Эти дети знают лишь одну историю, ту, которую им дали родители и учителя- историю "лднр".

Еще часть детей, воспитанный в ОРДЛО, но попавшими в гетто в возрасте от 12 лет, могут сравнивать, они помнят Украину, но, получив психотравмы и "багаж" знаний, они все же считают и будут поддерживать на выборах пророссийскую сторону политиков и отстаивать независимость Донбасса-ОРДЛО-"республик". Это уже избиратели, которые дадут нам голоса за "особый статус", русский язык и изменения к Конституции. У них уже 2 -3 паспорта: "республики", Украины и РФ. Они отлично мимикрируют, выбирая, где лучше кушать.

Совсем маленькая категория детей, это те, кого тихо по гетто ведут проукраинские родители. Но… У них тоже 2 паспорта: "республики" и Украины. Без "паспорта республики" там нельзя выжить. Они все равно слушают в школе "историю древнейших времен народной республики" и "Украина-фашизм".

Их корректируют родители бытовым импринтингом. Это сложно. А коллаборанты ОРДЛО добровольно и без принуждения вкладывают в головы детей ненависть к Украине, США, миру, делая из них гомо-советикусов.

В ОРДЛО пишут псевдо — историю войны (Россия нам помогает, она ни причем, на нас напала Украина и Порошенко), США, Польша, Финляндия….Вокруг "республики" все враги, только РФ друг. Все вокруг живут хуже, чем м ы в "республике" — это нужно ценить, эту жизнь.

Знакомо? Нам так же в СССР подавали историю и жизнь.

Вот так, как в ОРДЛО нам написали нужную оккупанту историю и стерли из памяти миллионы судеб наших сограждан, скошенных кровавым серпом СССРии.

Стерли из нас уважение к нации. К себе. К стране. К культуре. К экологии. К земле.

Поэтому не нужно прятаться за банальным "мы все были пионерами и что, на нас пропаганда не действует".

Пропаганда не действует на 20% граждан. И многие из нас могут рассказать страшные личные истории вырывания из себя ядовитых импринтинговых жал наследия советского обучения и пропаганды.

Чем меньше по возрасту потребитель знаний, тем выше их процент оседает у него в голове импринтинговым навыком жизни.

Смотрите, сколько жителей Украины повторяют российскую мантру "один народ".

Сколько живут вбитыми в голову советскими лекалами — культ личности, культ врага, забрать, поделить, расстрелять, лагеря, террор, диктатура.

Для скольких паспорт и гражданство, это всего лишь бумажка и возможность что-то требовать от страны, ничего не дав взамен.

Моют янтарь, вырубают Карпаты, выбрасывают мусор, загрязняют реки, разворовывают бюджет, жгут леса не приезжие, не оккупанты, а граждане нашей страны. Граждане, не осознающие себя частью Государства, манкурты, со стертой памятью, моралью, совестью, нищие духом, привыкшие жить по-советски: жрать, срать, ржать, граждане с историческими симулякрами внутри.

Есть ли у нас шанс стать Гражданами и остаться Государством?

Кто напишет нашу историю?

Новости из зоны:

Оккупационные "власти республик"-коллаборанты, оставшиеся работать на оккупантов, чиновники, министры, учителя, научные сотрудники, писатели, поэты, журналисты, преподаватели- зачищают от Украины и пишут историю временно оккупированных территорий.

Так, в "лнр" издан уже второй "учебник истории ЛНР", история которой берется с "древнейших времен".

Оккупационные "власти лнр"….

Нет, это не правильно. Не честно. Там нет оккупационных властей.

"Республиками" управляют жители ОРДЛО, те, кто вчера был гражданин Украины, а сегодня "гражданин республики" и даже "гражданин РФ".

Те же учителя, что учили меня и моих детей, те же преподаватели ВУЗов, те же чиновники. В 2014-м они были граждане Украины, хотя… по сути они были манкурты. Перекати-поле, кукушата, люди без гражданской позиции.

Их поманили — в России будет пабагатому", они побежали за этим "пабагатому", теперь они врут, изворачиваются, отсылают в мирные части Украины учится своих детей, благо бесплатно и без экзаменов и документов, а сами пишут "историю лнр".

Завтра, при деоккупации, оставьте их на своих должностях и местах, они напишут еще сотни "историй", за заказ любого из победителей или проигравших.

Коллаборанты. В ОРДЛО все, кто там работают-коллаборанты.

Именно они ведут там пропаганду, переписывают школьную программу, переписывают историю.

В "лнр" коллаборантами из местных жителей был презентован учебник "История Луганской народной республики с древнейших времен и до наших дней".

Местные авторы, люди, родившиеся на Луганщине, а многие из них в годы независимости Украины, и получившие образование в Украине, написали "учебник", который насчитывает около 500 страниц.

Книга делится на две части: с древнейших времен до 2014 года и новейшую историю "лнр".

Красиво выведена Ворошиловградская область из "период УСССР", красиво вписаны герои "республики" — Мозговой, Плотницкий, Болотов и другие.

Красиво Майдан назван "государственным переворотом".

Красиво подана "гражданская война" и "Порошенко напал на Донбасс".

Красиво поданы образы "укро-фашистов и наемников из Польши и США".

Красиво…

В СССР так же красиво описывали "подвиги", комсомольские стройки века, борьбу с врагами народа и загнивающий Запад.

Берегите свою историю, берегите свою страну. Учите, впитывайте историю своей страны, какая бы страшная и пугающая она не была. Иначе завтра, вам могут положить в рот чужую историю. Она будет сладкой и приятной на вкус, как любая лагерная баланда, ведь другой еды вы просто не будете получать.