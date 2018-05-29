"Донбас заселять западенці": на КремльТВ "розсекретили" план Києва

Українська журналістка Олена Бойко, яка втекла до Росії, вважає, що влада України планує заселити Донбас вихідцями із Західної України.

Курйозне заяву вона зробила ефірі пропагандистського телеканалу "Зірка", уточнивши, що таким чином Київ реалізує тактику випаленої землі.

"Для чого усвідомлено обстрілюють мирні житлові квартали? Є вже в Горлівці вулиці, де немає нічого. Це тактика випаленої землі. Прибрати звідти мирне населення, зайняти ці позиції і згодом населити вихідцями з Західної України, які, звичайно ж, з радістю підуть освоювати" , - говорить вона, виступаючи на російському пропагандистському телеканалі "Зірка".

"Я уявляю, як сотні тисяч львів'ян, ужгородців, лучан і тернополян наввипередки мчати, щоб освоїти Горлівку...", - прокоментував заяву Бойка політолог Сергій Запорізький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі умови для закінчення війни на Донбасі.