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7 березня • оновлено в 15:38
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/ Суспільство

Донбас "закрили" на карантин через коронавірус: громадські працівники влаштували скандал

4.2т
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Тимчасові обмеження на перетин пунктів в'їзду-виїзду на кордоні з тимчасово окупованими територіями викликали скандал.

Громадські організації оприлюднили спільну заяву, розкритикувавши заходи, що вжито штабом ООС через поширення коронавірусу.

"Ми вважаємо, що наказ Командувача ООС непропорційно обмежує права і свободу людини. Він порушує конституційні права громадян, штучно розділяючи громадян України на тих, хто має право на отримання медичної допомоги та може вільно пересуватися, і тих, кого позбавили цієї можливості", – йдеться в заяві.

В організаціях відзначили, що тимчасово окуповані території не мають можливості надати кваліфіковану медичну допомогу і провести діагностику і тести на зараження коронавірусом.

Громадські працівники влаштували скандал через карантин на КПВВ

"Окрім цього, наказ Командувача ОС створює додаткову напругу між мешканцями тимчасово окупованих територій та тими, хто проживає в населених пунктах, розташованих близько КПВВ. Оскільки коронавірус не має специфічної симптоматики, відмінної від ГРВІ, завданням українських органів влади є мінімізація ризиків, пов'язаних із можливим розповсюдження вірусу і піклування про власних громадян, які опинилися в окупації. Жителі тимчасово окупованої частини Донбасу в очах мешканців прифронтових територій не повинні ставати джерелом додаткової небезпеки", – додали громадські працівники.

Нагадаємо, що обмеження було введено з 7 березня 07:00 у зв'язку з поширенням в Донецькій і Луганській областях захворювання.

"Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і, в разі виявлення ознак, схожих на симптоми ураження коронавірусною інфекцією, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення коронавірусу на територію України", – йдеться в повідомленні.

Заражені коронавірусом будуть відправлені до спеціалізованого медзакладу співробітниками швидкої допомоги, які чергують на пунктах пропуску. У разі, якщо не буде реєстрації, хворі на вільну територію не зайдуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

  • Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

  • Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
ceпapы сидите тихо и не кyкapeкaйте! пусть вам россия помогает! они ваше все! cyки продажные, дeшeвки! ишь как зaкyкapeкали? это россия так подсказала, прикрыться громкими лозунгами: права и свободы человека, нарушает конституционные права граждан, искусственно разделяя граждан???? ДУМАЮ ДА!
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Шо, с*ка, туго без укропенсий и жратвы?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сброд. Эти твари должны сдохнуть. Желательно на росее и всем стадом!
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2 из 3 ответов | показать все
кремль москва
кремль москва
Кацaп Кацaпыч, де.бил нэзалэжний , ты сам сдохнешь со своей семьёй от тарифов ,низких зарплат и пенсий,реформы супрун,бездарного правительства,тупых президентов,экологии,безнадежности,никчемного образования,безработицы,....
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кац.aп под Кац.aпычем - оскотинившееся существо, обитающее на территории так называемой Украины, незаконно созданной коммуняками.
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