Посли Канади, Німеччини, Франції та Швеції відвідали Донбас. Фото

До Донбасу 6 листопада прибули глави дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Франції, Швеції, США та Великої Британії, а також керівники міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОДА. Вони зустрілися із керівництвом області.

Під час зустрічі йшлося про розв'язання питань, що постали перед Україною внаслідок збройного конфлікту та про досягнення у розвитку Донеччини. У заході взяли участь голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Етьєнн де Понсен, Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін, заступник Посла Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс та заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Глави дипломатичних відомств із цікавістю поставилися до знайомства з туристичним, історичним та економічним життям регіону та підтримали пропозиції щодо спільного візиту.

Відкриття КПВВ "Щастя" має вагоме значення для інфраструктури та логістики двох областей, а також спрощує отримання громадянами України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, якісних медичних, соціальних і освітніх послуг, наголосили в пресслужбі ОДА.

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Главы дипмиссий западных стран посетили Донбасс dn.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами віцепрем’єра Олексія Резнікова, Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.