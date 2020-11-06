Посли Канади, Німеччини, Франції та Швеції відвідали Донбас. Фото

До Донбасу 6 листопада прибули глави дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Франції, Швеції, США та Великої Британії, а також керівники міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Про це повідомила пресслужба Донецької ОДА. Вони зустрілися із керівництвом області.

Під час зустрічі йшлося про розв'язання питань, що постали перед Україною внаслідок збройного конфлікту та про досягнення у розвитку Донеччини. У заході взяли участь голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні Хайді Грау, координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Етьєнн де Понсен, Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін, заступник Посла Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс та заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Глави дипломатичних відомств із цікавістю поставилися до знайомства з туристичним, історичним та економічним життям регіону та підтримали пропозиції щодо спільного візиту.

Відкриття КПВВ "Щастя" має вагоме значення для інфраструктури та логістики двох областей, а також спрощує отримання громадянами України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, якісних медичних, соціальних і освітніх послуг, наголосили в пресслужбі ОДА.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами віцепрем’єра Олексія Резнікова, Україна веде підготовку до чергового розведення військ на Донбасі на чотирьох напрямках, а також готує до відкриття два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду.