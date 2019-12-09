Донбас в обмін на Крим? Міжнародник розкрив деталі зустрічі Зеленського та Путіна

Російська Федерація хоче повернути Донбас Україні, але при цьому не піднімати тему приналежності анексованого Криму, вважає експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц.

У коментарі OBOZREVATEL міжнародник пояснив, що у Росії прагнуть припинення конфлікту, аби скинути з себе ношу у вигляді окупованих територій.

"Насправді всі сторони ("нормандської четвірки", – Ред.) хочуть вже закінчити цей конфлікт, і сама Росія бажає позбутися цієї ноші. Але вона хоче, щоб процес повернення Донбасу відбувався у певних рамках, щоб при цьому не згадувався Крим", – говорить Каракуц.

На питання, чи можуть президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін обговорити це питання на двосторонній зустрічі у рамках саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі, і чи є можливість того, українська сторона погодиться тимчасово відмовитися від анексованого півострова заради поверненню Донбасу та стабілізації ситуації в Україні, міжнародник пояснив: "Офіційно ніхто не скаже про те, що Україна відмовляється від Криму".

Владимир Путин "Депо"

"Але так, домовленостей на рівні голів держав, на рівні голів певних корпорацій можливо. Є можливість певного повернення до статусу-кво та відновлення певних економічних зав'язків. Але насправді ця фаза відбувається уже 6 років цього латентного конфлікту в Криму. І вирішення цього конфлікту також необхідне обом країнам. І тут доведеться йти на поступки", – додав Каракуц.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори по Україні в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив в прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмайера".

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