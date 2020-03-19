"Донбас – це Україна!" Воїн ЗСУ показав знакове фото зі сходу

Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) показав знакове фото з Донбасу. На ньому з висоти пташиного польоту зазнімкований будинок, пофарбований у кольори прапора України – блакитний дах і жовті стіни.

Яскраву світлину захисник України оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і захопився оригінальним виявом патріотизму людей, які живуть зовсім недалеко від лінії вогню.

Будинок в кольорах національного прапора на Донеччині Facebook Анатолія Штефана

"Донбас – це Україна! Якщо придивитися з висоти пташиного польоту на це фото, побачимо будинок в кольорах Державного прапора! Все буде Україна, і перемога за нами! Знаю, вірю, впевнений!" – написав офіцер.

Українці також підтримали вияв любові до України патріотів з Донбасу і залишили під дописом більше 150 лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" житель тимчасово окупованого Сніжного (Донецька область) заявив, що на Донбасі люди чекають приходу української армії та звільнення від російських загарбників.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!