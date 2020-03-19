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19 березня • оновлено в 17:55
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"Донбас – це Україна!" Воїн ЗСУ показав знакове фото зі сходу

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Офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) показав знакове фото з Донбасу. На ньому з висоти пташиного польоту зазнімкований будинок, пофарбований у кольори прапора України – блакитний дах і жовті стіни.

Яскраву світлину захисник України оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і захопився оригінальним виявом патріотизму людей, які живуть зовсім недалеко від лінії вогню.

Будинок в кольорах національного прапора на Донеччині

Будинок в кольорах національного прапора на Донеччині

Facebook Анатолія Штефана

"Донбас це Україна! Якщо придивитися з висоти пташиного польоту на це фото, побачимо будинок в кольорах Державного прапора! Все буде Україна, і перемога за нами! Знаю, вірю, впевнений!" – написав офіцер.

Українці також підтримали вияв любові до України патріотів з Донбасу і залишили під дописом більше 150 лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" житель тимчасово окупованого Сніжного (Донецька область) заявив, що на Донбасі люди чекають приходу української армії та звільнення від російських загарбників.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Жители Донбасса согласны с этим?
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2
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ДoлбoEб...
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3
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