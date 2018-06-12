Донбас "труїть" Україну: сплив масштаб екологічних проблем

Проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна" - шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів і їх заболочування.

Як повідомило в Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, відомство презентувало міжнародним партнерам екологічний звіт щодо ситуації на Донбасі.

Були проаналізовані стан повітря, грунтів, поверхневих і підземних вод Донбасу, а також результати впливу бойових дій на екологію регіону. В цілому було взято 30 проб поверхневих вод.

"На окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає в шахти на підконтрольній території. Уряд оперативно виділив 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впливу", - сказано в повідомленні.

За інформацією МінТОТ, на Донецьку та Луганську області припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні.

Також екологи зафіксували руйнування дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецькому на лінії зіткнення. За наявними даними, в ньому як і раніше зберігається близько 270 тонн хімічних відходів, і воно заповнене на 90%.

# Екозвіт : 30 проб поверхнево вод на # Донбасі показали, что вода в РЕГІОНІ "брудних" або "дуже брудні". Шахтні води Виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р

# Екозвіт : На Донецке та Луганську обл. пріпадає до 30% вікідів забруднюючою Речовини в атмосферу в Україні. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р

# Екозвіт : зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку На лінії Зіткнення. Зберігається 270 т хімічніх відходів, заповнений на 90%. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р

# Злакоман : На окупованій территории відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає до шахт на підконтрольній територій. # Уряд оперативно віділів 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впліву. - МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповів, що в Донецьку просів ґрунт на 20-25 сантиметрів. Крім того, українців попередили, що Донбас через затоплення шахт може перетворитися в болото.