Донбас "труїть" Україну: сплив масштаб екологічних проблем

Проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна" - шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів і їх заболочування.
Як повідомило в Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, відомство презентувало міжнародним партнерам екологічний звіт щодо ситуації на Донбасі.
Були проаналізовані стан повітря, грунтів, поверхневих і підземних вод Донбасу, а також результати впливу бойових дій на екологію регіону. В цілому було взято 30 проб поверхневих вод.
"На окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає в шахти на підконтрольній території. Уряд оперативно виділив 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впливу", - сказано в повідомленні.
За інформацією МінТОТ, на Донецьку та Луганську області припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні.
Також екологи зафіксували руйнування дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецькому на лінії зіткнення. За наявними даними, в ньому як і раніше зберігається близько 270 тонн хімічних відходів, і воно заповнене на 90%.
Держсекретар # МТОТ Сергій # Злакоман презентує міжнароднім партнерам # Україна екологічний звіт относительно ситуации на # Донбас . pic.twitter.com/Akea79D9xj- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
# Злакоман : За ініціативи # МТОТ проаналізовано стан Повітря, грунтів, поверхнево та підземних вод # Донбасу та результати впліву бойовий Дій на екологію регіону. pic.twitter.com/d3B5kducfU- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
# Екозвіт : 30 проб поверхнево вод на # Донбасі показали, что вода в РЕГІОНІ "брудних" або "дуже брудні". Шахтні води Виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
# Екозвіт : На Донецке та Луганську обл. пріпадає до 30% вікідів забруднюючою Речовини в атмосферу в Україні.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
# Екозвіт : зафіксовано руйнацію дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку На лінії Зіткнення. Зберігається 270 т хімічніх відходів, заповнений на 90%.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
# Злакоман : На окупованій территории відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає до шахт на підконтрольній територій. # Уряд оперативно віділів 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впліву.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 12 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповів, що в Донецьку просів ґрунт на 20-25 сантиметрів. Крім того, українців попередили, що Донбас через затоплення шахт може перетворитися в болото.
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