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Донбас "труїть" Україну: сплив масштаб екологічних проблем

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Проби поверхневих вод на території Донбасу показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна" - шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів і їх заболочування.

Як повідомило в Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, відомство презентувало міжнародним партнерам екологічний звіт щодо ситуації на Донбасі.

Були проаналізовані стан повітря, грунтів, поверхневих і підземних вод Донбасу, а також результати впливу бойових дій на екологію регіону. В цілому було взято 30 проб поверхневих вод.

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"На окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає в шахти на підконтрольній території. Уряд оперативно виділив 131 млн грн на ліквідацію та попередження негативного впливу", - сказано в повідомленні.

За інформацією МінТОТ, на Донецьку та Луганську області припадає до 30% викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Україні.

Також екологи зафіксували руйнування дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецькому на лінії зіткнення. За наявними даними, в ньому як і раніше зберігається близько 270 тонн хімічних відходів, і воно заповнене на 90%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше глава Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш розповів, що в Донецьку просів ґрунт на 20-25 сантиметрів. Крім того, українців попередили, що Донбас через затоплення шахт може перетворитися в болото.

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Теми
Російсько-український конфліктАТО на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкти
ЕкологіяМіністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
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