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3 жовтня • оновлено в 14:01
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"Донбас – ракова пухлина!" Відомий письменник виступив проти повернення регіону Україні

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Відомий український письменник Юрій Винничук назвав весь Донбас раковою пухлиною України.

За його словами, мова не тільки про "Л/ДНР", передає Zbruc. Винничук впевнений, що від її треба якомога швидше позбутися.

"Донбас, абсолютно все, не тільки "Л/ДНР" – це ракова пухлина, якої краще назавжди позбутися", – зазначив письменник.

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Він також процитував слова Олеся Гончара: "Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу – і ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти у європейську цивілізовану сім'ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

Винничук погодився з Гончаром, зазначивши, що жителі Донбасу за окремими винятками ніколи не будуть українцями.

"Вони будуть нас постійно тягнути в совок, в русскій язик, в "дєдиваєвалі", в колорадські лєнточки і піонерські загони. Уже зараз окремі донбаські переселенці, що опинилися у Львові чи Польщі, поводяться як нахабні завойовники, спілкуються принципово російською з обов'язковими матами. На зауваження вибухають агресією, працюючи у службі сервісу, переходити на українську відмовляються, гордо заявляючи, що вони з Новоросії", – зазначив письменник.

Він додав, що тепер бандити з Донбасу "попруть у Галичину скуповувати нерухомість з іще більшим розмахом".

"Боже, бережи Україну від зеленої нечисті, від наших божевільних і від приєднаного Донбасу", – підсумував Винничук.

Юрій Винничук

Юрій Винничук

Твоє місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Винничук заявляв, що Україні не можна давати можливість терористичним "ДНР" і "ЛНР" висувати своїх депутатів, оскільки вони заражені ідеологією "русского міра".

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Особа
Юрій Винничук
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Согласен с автором на 100% - не нужен нам этот рассадник заразы.
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1
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Заодно пора и от Крыма отказаться. Хватит иллюзии строить
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70rus xxx
70rus xxx
"Боже, храни Украину от зеленой нечисти, от наших безумных....А ЗЕлински то чем не угодил "известному" писателю?
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