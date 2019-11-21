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21 листопада • оновлено в 13:41
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"Домовлятися з маніяком": Соколова розгромила ідею миру з Путіним

2.2т
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Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що вважає безглуздими спроби домовитися про мир із Російською Федерацією.

За її словами, це рівносильно переговорам із вбивцею і маніяком. Яскраву паралель вона провела під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"З "русскімі" домовлятися категорично не вийде, бо вони найбільші брехуни цього століття. Це факт. А з приводу результативності "нормандського формату" – друзі, ну як можна домовитися з маніяком, який зараз ґвалтує і вбиває, але при цьому до тебе приходить на зустріч і каже: "Ну шо, шо вирішуємо?". Ось як можна з ним домовлятися?! Маніяк, який не зійшов зі шляху вбивства і насильства, не може мати приводів для якихось компромісів із ним", – впевнена телеведуча.

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Соколова зазначила, що Україні доводиться протистояти дуже сильному супернику, який істотно перевершує її і за чисельністю війська, і за фінансовими можливостями. Однак це не означає, що шансів перемогти його немає.

"Ми повинні знайти цей шлях і мінімізувати спілкування з Путіним у згаданих форматах. А знайти інший формат, в якому чинитиметься дипломатичний тиск і в якому б ми змогли хоча б на рівні захисту кордонів повністю оточити нашими силами всі 400 км на кордоні з Росією. Іншого шляху немає, поки Путін живий. Його не може бути", – наголосила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський заявив, що на саміті у "нормандському форматі", який має відбутися 9 грудня у Парижі, планує порушувати питання конкретних термінів деокупації Донбасу.

  • Також йтиметься про повернення всіх українських політв'язнів і полонених.

  • Крім цього у Парижі обговорюватимуться питання, що стосуються гуманітарної та соціальної сфери, а також безпеки і проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. Зеленський висловив упевненість, що треба домовлятися.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Интересно, а Путин знает что Украина воюет с ним?)
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