"Домовленостей бути не може!" Жителі Донбасу збунтувалися проти окупантів

Після домовленості про розведення сил біля Станиці Луганської на Донбасі українська сторона прибрала всі військові споруди, а терористи залишили свої укріплення, що викликало обурення у місцевих жителів.
Про це йдеться в матеріалі "Донбас.Реалії" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, стало відомо, що по інший бік моста, ремонтом якого активно займається Україна, залишилися пости бойовиків. "Там чергують люди в камуфляжі і з бутафорськими нашивками "СЦКК". Відстань до них – кілька десятків метрів", – розповіли очевидці.
Міст у Станиці Луганській
atr.ua
Радіо Свобода
"Як можна з людьми домовлятися, які свої війська залишили на колишніх позиціях, а наша сторона все виконала? Тобто, з людьми цими ніяких домовленостей бути не може", – прокоментував ситуацію один із жителів Станиці Луганської.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
24 липня терористи "ЛНР" не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого моста біля Станиці Луганської.
7 серпня представники "ЛНР" прибули на підконтрольну Україні територію і влаштували перепалку, заявляючи претензії на населені пункти Щастя та Станиця Луганська.
В СБУ виправдалися, що не могли затримати терористів, щоб не провокувати нові конфлікти.
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