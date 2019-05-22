"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Ветеран війни на Донбасі Юлія Кірілова, чоловіка якої вбили, влаштувала під стінами Адміністрації президента одиночний протест через можливий референдум із питання миру з Росією.
Так, засуджуючи рішення домовитися з агресором, жінка прийшла з плакатом, на якому написала про особисту трагедію. Фото опублікував у Facebook волонтер Тім Златкін. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"11 серпня 2014 року під час артобстрілу с. Степанівка 17 ОМСБр і 18 ОМСБр РФ був убитий мій чоловік. Ви збираєтеся домовлятися з убивцями?" – зазначила Кірілова.
Facebook Тіма Златкіна
Facebook Михайла Лебедя
Facebook Михайла Лебедя
Facebook Михайла Лебедя
Facebook Михайла Лебедя
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-президент Петро Порошенко розкритикував Зеленського за референдум про мирову угоду з Кремлем.
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