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/Суспільство

"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

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Ветеран війни на Донбасі Юлія Кірілова, чоловіка якої вбили, влаштувала під стінами Адміністрації президента одиночний протест через можливий референдум із питання миру з Росією.

Так, засуджуючи рішення домовитися з агресором, жінка прийшла з плакатом, на якому написала про особисту трагедію. Фото опублікував у Facebook волонтер Тім Златкін. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"11 серпня 2014 року під час артобстрілу с. Степанівка 17 ОМСБр і 18 ОМСБр РФ був убитий мій чоловік. Ви збираєтеся домовлятися з убивцями?" – зазначила Кірілова.

Новини
Референдум щодо Росії: Зеленському пояснили, в чому небезпека
"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Facebook Тіма Златкіна

"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Facebook Михайла Лебедя

"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Facebook Михайла Лебедя

"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Facebook Михайла Лебедя

"Домовитися з убивцями?" Вдова бійця ЗСУ прийшла під АП через рішення Зеленського

Facebook Михайла Лебедя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-президент Петро Порошенко розкритикував Зеленського за референдум про мирову угоду з Кремлем.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Shirr Igor
Shirr Igor
Жалко женщину, ну правда жалко. Вот только нет у нас с россией войны, де-юре нет! не вводилось военное положение, не проводилась полная мобилизация! бывший славный наш верховный главнокомандующий не объявлял войну агрессору! вот помощь в зарабатывании россией сотен миллиардов долларов, транзитируя газ и нефть на запад, наша держава оказывала врагу, а войны у нас с ними нет! так чего вы так сильно возбудились от новости о возможном упорядочивании отношений с россией? и кто сказал что народ Украины на возможном референдуме проголосует за сдачу наших интересов и капитуляцию врагу? вы в людей не верите, потому что сами всю жизнь как бараны по чужой команде жили и думали. пора меняться, время уже пришло жить своим умом.
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Засеян Газон
Засеян Газон
Личный состав лахтоблядей и лахтопедерастов пополнился! Ура товарищи!
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Пионер Василий
Пионер Василий
Засеян Газон, Абосран газон, лахтоблядь от лахтопедераста тебя родила! А ты кричал "мама". Жаль, что в роддоме не задушила!
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Клін Олекс
Клін Олекс
Ач як "ватоскрєпні" збудилися! Словйов-Кисельов ТВ працює ретельно. Хлопчинка наївно вирішив, що ганьбою можна попередити війну і отримати вінець миротворця? Погано читає історію, або не читає взагалі. все закінчується і війною, і ганьбою! Вже зараз Пєсков знатно об нього ноги витер!
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