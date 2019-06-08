Домашня їжа, "Боржомі" і романи Донцової: у мережі показали, як живе Зайцева

Винуватиця смертельної ДТП у Харкові на Сумській у жовтні 2017 року Олена Зайцева до сих пір не їсть тюремної їжі і харчується тим, що передає рідня. Воду їй теж приносять (біля ліжка помітили "Боржомі").

У її камері знову побували журналісти. Так, як і раніше, там стоять двоярусні нари, з нижніх ліжок звисають рожеві шторки. Є невеликий телевізор, стіл для їжі з електрочайником, умивальник (поруч з ним висів рушник із кольоровими совами). На вікнах – білі напівпрозорі фіранки, на підвіконнях – книги, пише "Крапка".

"Зайцева більше цікавиться класикою і жіночими романами. В основному книги їй приносять батьки. З останнього, що вона брала у нас, це "Вовки Лозарга" Жюльєтт Бенцоні, "Незабудка" Елізабет Лоуелл і багато різних творів Дар'ї Донцової", – розповідає бібліотекар Ірина Петрівна.

Також у камері є санвузол, душ і біде. У кутку душової – кольорові тазики для прання. Також на поверсі є загальний душ для всіх дівчат.

Співробітники СІЗО кажуть, що Зайцева ні з ким не спілкується і постійно "сама в собі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого авто Зайцевої влетіло в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза встановила, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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