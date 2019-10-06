Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Костянтин Єфименко
Костянтин Єфименко
Голова наглядової ради фармацевтичної компаніі "Біофарма" Всі статті автора

Домашнє завдання має бути зроблено за будь-яких обставин!

5.9т

"Які люди стають успішними?": ще з школи я ставив собі це запитання. Люди, які обдаровані талантами від Бога, такі як Джобс, Маск, Цуккерберг, Едісон, Тесла, і перелік можна продовжувати невпинно. Дякувати небесам, є інша група, це люди, які можуть всіх перепрацювати. Спочатку друзів зі двору, потім однокласників, потім в гуртожитку, потім в цеху чи офісі. Серед людей, з ким ви перетинаєтесь по життю не одна талановита людина, але місце є й тим, хто перепрацює кожного. Блумберг, брати Кох, Баффет, Форд, і цей перелік можна продовжувати невпинно.

Новини
"Немає навіть по 4 тис. грн": Гончаренко присоромив уряд за брехню вчителям

Третього не дано.

Я не знаю, як школа виховує перших, але знаю, що секрет других - це домашнє завдання! Мої вчителі та батьки навчили мене, що домашнє завдання повинно бути зроблено за будь-яких обставин. Сьогодні це перевага Групи Трібо та Біофарми. Ми завжди працюємо над домашнім завданням і мріємо про успіх, просимо Бога про підтримку. Ключове тут - завжди!

Вчителі важливі! Дякую за вашу працю!

P.S. Мені знадобились всі знання та навички, що отримані в школі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Костянтин Єфименко Костянтин Єфименко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Костянтина Єфименко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
2
Смішно
12
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Знову реклама
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
все правильно,одна проблема,у того кто работает,нет времени зарабатывать деньги,а так то да,если бы не но..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / думки

ads pixel