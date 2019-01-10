''Долю вирішить не шторм'': у мережі з'явилися свіжі фото Кримського мосту

У мережі з'явилися нові фотографії зведеного окупантами Кримського мосту. На думку багатьох користувачів, конструкція ризикує обвалитися через активні тектонічні процеси або шторми.

Свіжі знімки у Twitter опублікував блогер Roksolana Today&Крим. На фото видно, що на шляхопроводі немає жодного автомобіля.

"Ще стоїть. Шторми. Подивимося", — підписав фото блогер.

Кримський міст Twitter Roksolana Today&Крим

У коментарях до його посту також припустили, що сприяти обваленню мосту можуть просідання і розмивання фундаменту.

Кримський міст Twitter Roksolana Today&Крим

"Наскільки я розумію, долю мосту вирішить не шторм (хоча, якщо багато льоду буде, то допоможе), а вага самого мосту в комбінації із тектонічно активними процесами. Справа часу", — написав один із коментаторів.

Кримський міст vk

"Скоріше навіть не активними, а пасивними: просідання, розмивання, нашарування", — відповів йому інший користувач мережі.

Кримський міст vk

Як писав OBOZREVATEL, опори Керченського мосту рухаються одразу на трьох ділянках у різних напрямках, що може привести до серйозних наслідків. Це стало відомо завдяки вимірами, зробленими ще в 2017 році.