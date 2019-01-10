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''Долю вирішить не шторм'': у мережі з'явилися свіжі фото Кримського мосту

16.6тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фотографії зведеного окупантами Кримського мосту. На думку багатьох користувачів, конструкція ризикує обвалитися через активні тектонічні процеси або шторми.

Свіжі знімки у Twitter опублікував блогер Roksolana Today&Крим. На фото видно, що на шляхопроводі немає жодного автомобіля.

"Ще стоїть. Шторми. Подивимося", — підписав фото блогер.

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Кримський міст

Кримський міст

Twitter Roksolana Today&Крим

У коментарях до його посту також припустили, що сприяти обваленню мосту можуть просідання і розмивання фундаменту.

Кримський міст

Кримський міст

Twitter Roksolana Today&Крим

"Наскільки я розумію, долю мосту вирішить не шторм (хоча, якщо багато льоду буде, то допоможе), а вага самого мосту в комбінації із тектонічно активними процесами. Справа часу", — написав один із коментаторів.

Кримський міст

Кримський міст

vk

"Скоріше навіть не активними, а пасивними: просідання, розмивання, нашарування", — відповів йому інший користувач мережі.

Кримський міст

Кримський міст

vk

''Долю вирішить не шторм'': у мережі з'явилися свіжі фото Кримського мосту

Як писав OBOZREVATEL, опори Керченського мосту рухаються одразу на трьох ділянках у різних напрямках, що може привести до серйозних наслідків. Це стало відомо завдяки вимірами, зробленими ще в 2017 році.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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минин евген
минин евген
а когда мост рухнет, кацапьё начнёт пиздеть (как обычно в таких случаях), что они специально мост сами завалили?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пусть себе стоит. А завалится - новый построят. Элементарно: невыгодно делать надежные объекты. Надежный мост больше прибыли строителям не принесет, а вот регулярные ремонты это золотое дно.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Завалится эта халабуда, как пить дать!
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