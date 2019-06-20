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Доля Томосу: в ПЦУ зробили важливе пояснення

1.2тЧитати матеріал російською

Константинополь не відкликатиме Томос про автокефалію для Православної церкви України (ПЦУ) через заяви почесного патріарха Філарета.

Про це він повідомив на брифінгу 20 червня, зазначивши, що ніяких санкцій Вселенський Патріархат також застосовувати не буде.

"Усім, хто говорить, що це може призвести до відкликання Томосу про автокефалію, можу повідомити, що цього не станеться. Застосовувати санкції до ПЦУ немає підстав", — додав Євстратій.

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ВВС

Крім того, Зоря зазначив, що місце Філарета в синоді ПЦУ поки залишиться вакантним.

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"Місце почесного патріарха Філарета в синоді ПЦУ визначене її статутом. Тому поки що з усіх членів синоду один не буде приходити на його засідання", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня Філарет провів "собор", за підсумками якого почесний патріарх відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

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Тема
Православна церква України
Особи
Євстратій (Зоря)Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
Томос
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