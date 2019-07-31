"Документальний комікс": "нові рішення" Зеленського висміяли яскравою картинкою

Політику президента Володимира Зеленського та його команди висміяли в коміксі.
Саркастичну картинку з нібито членами "Слуги народу", які придумують безглузді "нові рішення" опублікувало в Facebook співтовариство "Баба и кіт".
Серед них і знаменита обіцянка зарплати для вчителів в 4 тисячі доларів.
Під постом користувачі мережі залишили свої коментарі.
"Ось так! Комікс документальний", "Зараз період популізму і для них це просто гра", "Скільки ще можна сміятися з простого, зубожілого народу?", - пишуть українці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України Володимира Зеленського визнали, що вчительських зарплат по $ 4 тис. не буде, чим викликали хвилю насмішок в мережі.
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