"Документальний комікс": "нові рішення" Зеленського висміяли яскравою картинкою

Політику президента Володимира Зеленського та його команди висміяли в коміксі.

Саркастичну картинку з нібито членами "Слуги народу", які придумують безглузді "нові рішення" опублікувало в Facebook співтовариство "Баба и кіт".

Серед них і знаменита обіцянка зарплати для вчителів в 4 тисячі доларів.

Під постом користувачі мережі залишили свої коментарі.

"Ось так! Комікс документальний", "Зараз період популізму і для них це просто гра", "Скільки ще можна сміятися з простого, зубожілого народу?", - пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді президента України Володимира Зеленського визнали, що вчительських зарплат по $ 4 тис. не буде, чим викликали хвилю насмішок в мережі.

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