"Документа немає!" Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета зробив несподівану заяву

Адвокат Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Владислав Добош заявив, що досі не отримав оригінали матеріалів справи для захисту своєю підопічної.

Як він розповів у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, суддя Вовк не надав навіть повного тексту рішення щодо утримання підозрюваної під вартою (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Добош зазначив, що також вимагав отримання оригіналів телефонних розмов та відео, які були долучені як докази до матеріалів справи, але досі їх не отримав.

Адвокат Владислав Добош заявив, що не отримав матеріали справи щодо вбивства Шеремета Колаж

"Їду питати у "геніїв" розслідування, що ж їм заважає відкрити матеріали справи для захисту? Вони мені потрібні для апеляції, що обов'язково буде. Хоча ми не отримали навіть тексту рішення! Суддя Вовк настільки за'нятий, що на пів сторінки ухвали про затримання та обшуки на підставі сфальсифікованих документів він може винести, а часу видати (на 4-й день!) повний текст рішення щодо тримання під вартою у нього немає", – сказав Добош.

Також він попросив у громадськості підтримки та пообіцяв, що оприлюднюватиме всю інформацію, яку отримуватиме.

Крім того, він анонсував оприлюднення повної інформації щодо доходів Кузьменко та її родини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних в організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник усього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

Журналісти заявили, що результати "вирішальної" експертизи міністра МВС України Арсена Авакова у справі вбивства журналіста Павла Шеремета вельми неоднозначні, а докази – непереконливі.

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