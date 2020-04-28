Головна Новини
28 квітня • оновлено в 20:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Комаровський розніс лікування COVID-2019 алкоголем. Відео

2.9т
Читати матеріал російською

Прийом алкоголю або вдихання його випарів не мають нічого спільного з лікуванням коронавірусу COVID-2019.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у своєму новому відео заявив доктор Євген Комаровський. Ролик був опублікований на YouTube-каналі українського лікаря-педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Алкоголь при лікуванні коронавірусу

Алкоголь при лікуванні коронавірусу

Колаж

Фоловери запитали у лікаря, чи можна дихати парами із самогонного апарату або випарами спирту для "лікування" COVID-2019.

"Унікальна особливість парів алкоголю полягає в тому, що алкоголь прекрасно всмоктується з поверхонь слизових оболонок. Тому алкоголь, пари якого ви вдихаєте, активно всмоктується через слизову оболонку бронхів. Ви швидше сп'янієте і вб'єте себе, ніж уб'єте вірус", – відповів лікар.

Він наголосив, що подібні методи є небезпечними. "Хочете лікуватися – вивчайте нормальну літературу", – додав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, чи є альтернатива звичайним антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфікуючі засоби використовувати не можна.

Він також розповів, що кількість випитої води не впливає на процес одужання при вірусних захворюваннях, але необхідність в активному питті під час хвороби все ж є.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція видео лікарі вірус алкоголь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
практиковали когда то,определенные рецепты,типа настойка крепкой водки на полыни или определенных сортах табака,.но дозы были не подьемные для большинства сегодняшних людей,в смысле лечения инфлюенци,.мотор ,печень и почки,должны быть железными,а с учетом того ,что питание сегодня полу полимерное и консервантное,то исход не предсказуем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги