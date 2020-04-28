Прийом алкоголю або вдихання його випарів не мають нічого спільного з лікуванням коронавірусу COVID-2019.

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Про це у своєму новому відео заявив доктор Євген Комаровський. Ролик був опублікований на YouTube-каналі українського лікаря-педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Алкоголь при лікуванні коронавірусу Колаж

Фоловери запитали у лікаря, чи можна дихати парами із самогонного апарату або випарами спирту для "лікування" COVID-2019.

"Унікальна особливість парів алкоголю полягає в тому, що алкоголь прекрасно всмоктується з поверхонь слизових оболонок. Тому алкоголь, пари якого ви вдихаєте, активно всмоктується через слизову оболонку бронхів. Ви швидше сп'янієте і вб'єте себе, ніж уб'єте вірус", – відповів лікар.

Він наголосив, що подібні методи є небезпечними. "Хочете лікуватися – вивчайте нормальну літературу", – додав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розповів, чи є альтернатива звичайним антисептикам для рук, а також пояснив, які дезінфікуючі засоби використовувати не можна.

Він також розповів, що кількість випитої води не впливає на процес одужання при вірусних захворюваннях, але необхідність в активному питті під час хвороби все ж є.

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