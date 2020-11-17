Комаровський розкритикував карантин вихідного дня і "хитрих" українців

Лікар Євген Комаровський назвав обмеження, введені в межах карантину вихідного дня в Україні, нерівноцінними. Однак, будь-яке припинення масових соціальних контактів буде впливати на захворюваність, підкреслив він.

Про "локдаун", який український уряд ввів у суботу та неділю, лікар-педіатр висловився в новому відео. Ролик був опублікований на YouTube -каналі доктора (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Доктор Євген Комаровський Скриншот відео

Медик вказав на статті в ЗМІ, де заявляється про його критику карантину вихідного дня. Як пояснив Комаровський, журналісти взяли за основу його старий коментар.

Лікар зазначив, що "будь-які заходи, які спрямовані на те, що люди рідше і менше зустрічаються одне з одним, будуть працювати в плані зменшення захворюваності".

Однак, якщо людині потрібно піти, наприклад, у господарський магазин у суботу чи неділю, але це неможливо через карантин вихідного дня, то особа просто перенесе візит. Через такі випадки людей в цьому магазині в понеділок або у вівторок буде набагато більше, ніж зазвичай, пояснив Комаровський. Відповідно, люди будуть на меншій відстані одне від одного.

"Закрити магазин у суботу та неділю і залишити його працювати в понеділок і вівторок – рішення дивне", – вважає лікар.

Закриття ресторанів медик назвав дуже раптовим. Крім того, за його словами, це "залишило людей, які там працюють, без засобів до існування".

Комаровський також натякнув, що забезпечити нормальну вентиляцію і дотримуватися всіх протиепідемічних заходів у закладах харчування було б ефективніше.

Крім того, багато українців хитрують і тільки вдають, що їх заклади закриті. Відвідувачів туди пускають за дзвінком.

"Тобто, карантин вихідного дня – це просто унікальний спосіб дискредитувати саме поняття держави. Всій країні, окремим мерам, купі народу – [спосіб] продемонструвати повний нігілізм, неповагу до державних інституцій", – сказав лікар.

Він продовжив, що про "неповагу до друзів, які можуть захворіти", він промовчить, бо вона "й так постійно присутня".

Медик вважає, що вчені повинні були пояснити населенню суть карантину, як це зробили в розвинених країнах. В Україні працює дуже багато медичних університетів, інститутів, коледжів і т.п., а в них – тисячі докторів медичних наук.

Як сказав Комаровський, із цих експертів потрібно було ще в березні створити консультативну групу, яка б розповідала про пандемію.

"І розповідати вони повинні так, щоб ми поважали нашу державу, розуміли, що вони піклуються про нас і не дарма утримують всю цю медичну індустрію, лікарів і вчених, які "з ранку до ночі пашуть на благо народу", – впевнений Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський назвав найбільш заразний період при коронавірусі та три фактори, що впливають на зараження COVID-19.

Він вказав на неочевидні причини сплеску пандемії восени. Також лікар визначив топ-6 місць, де найбільше шансів захворіти на коронавірус.