Відомий лікар пояснив, від чого залежить тяжкість коронавірусної хвороби

Тяжкість коронавірусної хвороби залежить не тільки від того, чи перебуває інфікований у групі ризику, а й від кількості вірусних частинок, які потрапили в організм.

Про це в інтерв'ю грузинському телеканалу "Іліон-ТВ" заявив доктор Євген Комаровський. Запис розмови було опубліковано на YouTube-каналі українського лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Важкість хвороби залежить не тільки від того, який ваш вік, хоча це, звичайно, дуже важливо. Тяжкість хвороби залежить від того, скільки вірусів потрапить у дихальні шляхи.

Ви вдихнули – і вам може потрапити п'ять вірусів, а може 500. Якщо потрапить п'ять, то ви не тільки не захворієте, але ще і навчитеся виробляти до цього вірусу імунітет", – пояснив лікар.

Такий ефект він назвав фактично "аналогом щеплення", оскільки організм буде вчитися справлятися з інфекцією поступово та виробляти якусь кількість антитіл.

Інтерв'ю Євгена Комаровського. Скриншот відео

"Але якщо ви вдихнете відразу багато вірусу, звісно, ви захворієте, і захворієте важко. З цього кожен житель країни повинен розуміти, що треба таке накоїти, щоб ви вдихнули – й відразу багато вірусів", – продовжив медик.

Він розповів, що для того, щоб отримати велику дозу вірусу, треба, щоб у приміщенні було багато людей і щоб туди не проходило повітря з вулиці.

"Тобто, якщо є над головою небо, то будь-яка кількість вірусу, яку видихає хвора людина, буде тут же "розводитися" величезними масами повітря і ви вже багато вірусу вдихнете", – зазначив Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський переконаний, що діти віком до 10 років не можуть поширювати коронавірус.

Лікар також пояснив, чому друга хвиля пандемії COVID-19 набагато небезпечніша, ніж перша.