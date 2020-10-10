Друга хвиля коронавірусу буде набагато страшніша за першу, – Комаровський

Дар'я Дурова Суспільство 22:37, 10.10.2020 Оновлено: 22:41, 10.10.2020

Друга хвиля пандемії COVID-19 набагато небезпечніша, ніж перша, тому що в цей період новою інфекцією заразиться більша кількість людей.

Про це під час інтерв'ю грузинському телеканалу "Іліон-ТВ" заявив доктор Євген Комаровський. Запис розмови було опубліковано на YouTube-каналі українського лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами медика, у карантину була тільки одна задача – дати системі охорони здоров'я "шанс підготуватися до ось цієї самої другої хвилі, яка багаторазово страшніша за першу".

Журналістка перепитала: "А вона страшніша за першу?".

Інтерв'ю Євгена Комаровського.
Скриншот відео

"Просто більше людей захворіє. З цього боку вона, звичайно, страшніша, тому що дуже потужне навантаження на систему охорони здоров'я.

А повірте мені, інфекційні хвороби – це та область (це я вам як професійний інфекціоніст кажу) – де ти не станеш лікарем-інфекціоністом за пів року. Тобто, величезну кількість людей, які зараз захворіють на коронавірус, лікуватимуть люди, у яких немає підготовки", – пояснив Комаровський.

За його словами, такі медики часто лікуватимуть інфікованих за стандартними протоколами "і не завжди зможуть вчасно і правильно відреагувати".

"Це мінус. Але є і плюс все ж великий. За ці пів року лікарі в усьому світі навчилися не робити дурниць. І багато методів лікування, які перевіряли, пробували, зараз повністю відкинуті. Є, зрештою, зрозумілий алгоритм дій, що треба робити", – додав доктор.

Він підкреслив, що зараз лікарі набагато більше знають про коронавірус.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський переконаний, що діти віком до 10 років не можуть поширювати коронавірус.

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