Комаровський розповів лайфхак про лежання на животі під час коронавірусу

Хворим на COVID-19 у середній або тяжкій формі особливо рекомендується лежати на животі для більш ефективного повітрообміну в легенях,. Якщо перебувати в такому положенні важко через великий живіт, можна пристосувати до цього матрац, вийнявши з нього пружини в потрібних місцях.

Про це розповів лікар Євген Комаровський у новому ролику. Він був опублікований на YouTube-каналі українського лікаря-педіатра 3 грудня (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Доктор Комаровський Скриншот відео

Лікар підкреслив, що коли у людини коронавірус у важкій формі, то один із найефективніших методів активізації повітрообміну в легенях – положення на животі.

Комаровський пояснив, що вірус вражає задні відділи легень. Коли людина лежить на животі, то ці найбільш запалені відділи активізують повітрообмін і це значно покращує стан людини.

Доктор порадив лежати на животі людям не тільки з важкою, але і середньою формою і навіть при будь-якому ураженні легенів чи задишці.

"Виявилося, що реально велика проблема лежати на животі, якщо великий живіт. Це вкрай не комфортно. Справа в тому, що всі пружинні ортопедичні матраци як правило на змійці. Цю змійку можна відстібнути і на рівні живота кожну другу або навіть усі пружини просто повитягати. На це піде буквально 20 хвилин", – сказав медик.

"Коли коронавірус вас мине, ви ці пружини поставите на місце", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський порадив українцям не витрачати даремно гроші на непотрібні препарати, оскільки в світі поки що не існує ліків із доведеною дією проти COVID-19.

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