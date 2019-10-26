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26 жовтня • оновлено в 22:05
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
Журналіст Всі статті автора

Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?

2.2т

Спочатку Ви називали мою країну "шльондрою" у своїх жартах!

Потім Ви погодили підписання угоди, яка змусить мою країну капітулювати!

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Зеленський контролює все. Він закінчить війну на Донбасі – політолог

Тепер Ви хамите тим, хто захищав наш і Ваш до речі зад всі ці 5 років клятої війни!

Доколє мені буде соромно за Вас, Володимире Олександровичу, га?

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Яніни Соколової
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Подякуємо батькам нашого президента за те, що виховали такого культурного, освіченого, шанобливого синочка у кращих традиціях "русскаво міра".
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Лучше бы он туда не ходил.
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Mega Death
Mega Death
Права Янина. Стыдно быть украинцем..... вернее "соромно" )
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