Докладний прогноз погоди на жовтень: похолодає тільки в кінці місяця

У жовтні на всій території України збережеться тепла погода: температура повітря триматиметься на рівні 13-14 градусів тепла і лише в останні 4-5 днів місяця опуститься до 7-8 градусів.

У докладному прогнозі народний синоптик Леонід Горбань розповів OBOZREVATEL, що найбільше дощів очікується на півдні країни, а найменше – на сході. При цьому він зазначив, що на заході, особливо в гірських регіонах, імовірні погодні сюрпризи.

"На півдні дощі, що почалися 29-30 вересня, триватимуть і 1-2 жовтня. Також в цьому регіоні опади очікуються 8-10 жовтня, а потім ще в 16-18 і 27-28 числах місяця. 1-4 жовтня температура повітря складе 19-22 градуси вище нуля, 6-7 числа трохи знизиться – до 16-17 градусів – і в таких межах протримається до 17-18 жовтня", – розповів синоптик.

Похолодання очікується 19 жовтня – до 14-16 градусів тепла. Тільки в самому кінці місяця, 29-31 жовтня, температура впаде до 11-12 градусів. Вночі 6-7 жовтня на півдні буде 8-9 градусів тепла, а з 20-21 числа – 3-5 градусів", – додав він.

За словами Горбаня, в центральній Україні перша половина місяця буде такою ж теплою, як на півдні.

"Починаючи з 8 жовтня, температура повітря в центрі буде триматися в межах 16-17 градусів вище нуля, а в 20-х числах трохи опуститься – до 12-13 градусів. У останні 3-4 дні жовтня температура складе 8-9 градусів тепла. Дощі в цьому регіоні очікуються приблизно в ті ж дати, що і на півдні, але зі зрушенням в один-два дні", – спрогнозував він.

Що стосується сходу, то Горбань зазначив, що в цій частині України до 8-10 жовтня температура буде приблизно на рівні показників півдня. З іншого боку, в зазначеному регіоні пройде набагато менше дощів: рясні опади очікуються на початку і наприкінці місяця, а в решті часу – тільки місцями і на рівні не більше 0,5-0,8 мм.

Синоптик уточнив, що на крайньому сході, в гірських районах заходу і на Прикарпатті, погода може кардинально відрізнятися від решти території свого регіону. У цих окремих зонах вірогідні перепади – від значних температурних коливань до рясних опадів.

"У першій половині жовтня по всій території України не варто очікувати значного похолодання", – прокоментував директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Його колега, синоптик Владислав Білик пояснив, що середньомісячна температура складе 7-12 градусів вище нуля, а в гірських регіонах – 6-7 градусів, що близько до середніх значень по цьому місяцю.

Кількість опадів за Україну в жовтні очікується на рівні 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм, що теж в межах норми.

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